Националният празник на България бе тържествено отбелязан с откриването на бюст-паметник на Апостола на свободата в двора на ОУ "Васил Левски" в Рогош, което с гордост носи неговото име. Автор на творбата е пловдивският скулптор Николай Савов, а дарител на бюст-паметника е бизнесменът Микеле Санторелли."С Вашия благороден жест показахте висока гражданска отговорност и съпричастност към съхраняването на историческата памет и духовните ценности, които възпитаваме у нашите деца", посочи в словото си директорът на училището Мария Мирова-Гюзелева.Тя подчерта, че на този ден се открива паметник не само като знак на почит към миналото, а и като завет към бъдещето. "Камъкът и бронзът ще останат тук дълго след нас, но истинският паметник на Левски не е в метала. Днес не просто поставяме паметник, а отдаваме почит на човек, който превърна свободата в своя религия и в своя съдба", подчерта директорът.От своя страна Микеле Санторелли се обърна към децата, припомняйки им уроците на Апостола и представяйки го като жив пример, а не само като исторически образ."Представете си, че всяка сутрин, когато прекрачвате прага на училището, някой върви до вас. Той не говори високо. Не дава заповеди. Не търси аплодисменти. Само гледа. И вярва. Това е Васил Левски. Той е бил човек като всички нас. Имало е дни, в които е бил уморен или се е страхувал, или в които пътят е изглеждал невъзможен, но е направил най-важния избор – да остане честен, да бъде смел и да носи отговорност, да постави България над себе си", каза италианският бизнесмен.Преди откриването на паметника в училището се състоя среща-разговор с наследника на рода на Апостола Стефан Караиванов. Той разказа малко известни факти за него и семейството му. Особено любопитно за учениците бе да научат тайните знаци, използвани от Левски, за да се среща с първия си братовчед Васил Караиванов. Гостът опроверга и разпространяваните в социалните мрежи неверни твърдения за майката и брата на Апостола. Стефан Караиванов представи своите две книги и раздаде множество автографи.