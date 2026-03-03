ЗАРЕЖДАНЕ...
До Пловдив откриха паметник на Левски, дарителят е чужд бизнесмен
"С Вашия благороден жест показахте висока гражданска отговорност и съпричастност към съхраняването на историческата памет и духовните ценности, които възпитаваме у нашите деца", посочи в словото си директорът на училището Мария Мирова-Гюзелева.
Тя подчерта, че на този ден се открива паметник не само като знак на почит към миналото, а и като завет към бъдещето. "Камъкът и бронзът ще останат тук дълго след нас, но истинският паметник на Левски не е в метала. Днес не просто поставяме паметник, а отдаваме почит на човек, който превърна свободата в своя религия и в своя съдба", подчерта директорът.
От своя страна Микеле Санторелли се обърна към децата, припомняйки им уроците на Апостола и представяйки го като жив пример, а не само като исторически образ.
"Представете си, че всяка сутрин, когато прекрачвате прага на училището, някой върви до вас. Той не говори високо. Не дава заповеди. Не търси аплодисменти. Само гледа. И вярва. Това е Васил Левски. Той е бил човек като всички нас. Имало е дни, в които е бил уморен или се е страхувал, или в които пътят е изглеждал невъзможен, но е направил най-важния избор – да остане честен, да бъде смел и да носи отговорност, да постави България над себе си", каза италианският бизнесмен.
Преди откриването на паметника в училището се състоя среща-разговор с наследника на рода на Апостола Стефан Караиванов. Той разказа малко известни факти за него и семейството му. Особено любопитно за учениците бе да научат тайните знаци, използвани от Левски, за да се среща с първия си братовчед Васил Караиванов. Гостът опроверга и разпространяваните в социалните мрежи неверни твърдения за майката и брата на Апостола. Стефан Караиванов представи своите две книги и раздаде множество автографи.
