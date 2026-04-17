"Златен номер" за вярно попълнен протокол ще получи всяка секционна избирателна комисия в Пловдив. Условието е изборните книжа да са перфектно обработени. Това ще даде предимство на комисията при предаването на документацията в Районната избирателна комисия, съобщи за Plovdiv24.bg председателят на 16 РИК Калоян Сухоруков.

Осигуряването на "златен номер" и "златен коридор" се реализира за пръв път в страната. Назад във времето е коментирано с предишен състав на ЦИК, но не е било прието насериозно и не са обърнали внимание на идеята.

Как се генерира златният номер

Помощното приложение е създадено с усилията на районната избирателна комисия и с малка помощ от изкуствения интелект. Електронният вариант на протокола е направен на база на официалния протокол на ЦИК. Системата прави проверка на въведените данни и, ако резултатите са верни, генерира 10-цифрово число. Това всъщност е условно нареченият "златен номер" и, който го притежава, ще влиза с предимство за предаване на документите в РИК в 13 палата на панаира.

Защо се прави

Целта е да се мотивират добрите, а освен това е гаранция, че цялата СИК ще получи допълнителното заплащане от 15€ на човек за протокол без грешка.

"Има колеги, които се стараят и протоколите са им верни, но поради по-голяма отдалеченост идват по-късно и чакат цяла нощ, защото други, със сгрешени протоколи са дошли по-рано и са блокирали комисията. Най-общо казано - в РИК ще има 2 опашки - едната за сикове със "златен номер" и другата - обикновена" - коментира Сухоруков.

Изборният ден на 19 април е 7 до 20 часа

Избирателите в град Пловдив са общо 308 602 души, но окончателната бройка ще стане ясна в събота. Гласуването ще става в общо 482 секции, от които 466 обикновени, 4 подвижни и 12 в болници и специализирани заведения. Най-много секционни избирателни комисии има в район "Централен" - 101, следва "Южен" - 96, "Тракия" - 76, "Северен" - 74, "Източен" - 71, "Западен" - 48. В комисиите са назначени над 4000 души.

Гражданите могат да упражнят правото си на вот или с хартиена бюлетина, или чрез машинно гласуване. Само в 9 секции, в които има под 300 избиратели или по служебен адрес, няма да има машини.

270 000 хартиени бюлетини за Пловдив бяха доставени под засилена полицейска охрана още на 9 април. Всички изборни книжа и машините ще бъдат транспортирани с полицейска охрана до секциите.

Сух режим на 19 април

Забранява се продажбата и употребата на спиртни напитки от 6 до 20 ч. в изборния ден. Изключение се допуска само за семейни тържества и сватби. Екипи на ОП "Общинска охрана", Пловдивския общински инспекторат и Общинска полиция нон стоп ще обикалят, за да следят спазва ли се разпоредбата.

285 кандидати за депутати от Пловдив-град

В публичния регистър на 16 РИК са вписани 285 кандидати за депутати от областния град. С пълни листи от 24 имена участват основните политически играчи (по реда на регистрация) "Възраждане", "Движение за права и свободи", ГЕРБ-СДС, "Прогресивна България" и ПП-ДБ. Депутатските мандати за 16 МИР са 12, което означава, че за едно място се състезават 24 души.

Пловдив област

Над 530 секционни избирателни комисии ще има в Пловдивска област. Гласуването в 80 секции ще бъде само с хартия, а във всички останали ще има и машини. Избирателите с право на глас в региона са около 300 000 души.

Депутатските мандати за 17 МИР са 11 и за тях се състезават 263 кандидати.