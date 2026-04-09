Под засилена полицейска охрана доставиха хартиените бюлетини за Пловдив и областта за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Книжата са предназначени за секционните избирателни комисии в цялата Пловдивска област, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Бюлетините идват от печатницата в София. Главният секретар на Областната администрация Николай Аджеларов разпечата пломбата на камиона в присъствието на председателя на 17 РИК Янко Радунчев и представител на 16 РИК. Аджеларов смени няколко инструмента за разпломбирането, след като се оказа, че материалът е много здрав и не поддава на предварително подготвените ножици. В крайна сметка пломбата беше разрязана с клещи.

Доставените хартиени бюлетини са общо 535 000 броя, като за 16 МИР – Пловдив-град са осигурени 270 000 бюлетини, а за 17 МИР – Пловдив-област – 265 000. Количествата гарантират възможност за гласуване с хартиена бюлетина във всички секции.

Охраната, съхранението и ескортът на бюлетините до районните кметства и общините се осигуряват от Областната дирекция на МВР – Пловдив. Следващата седмица ще пристигнат и останалите изборни книжа, които ще се раздават по график, съобщи пред камерата на Plovdiv24.bg Николай Аджеларов.

Повече гледайте в прикаченото видео!