Под засилена полицейска охрана доставиха хартиените бюлетини за Пловдив и областта за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Книжата са предназначени за секционните избирателни комисии в цялата Пловдивска област, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Бюлетините идват от печатницата в София. Главният секретар на Областната администрация Николай Аджеларов разпечата пломбата на камиона в присъствието на председателя на 17 РИК Янко Радунчев и представител на 16 РИК. Аджеларов смени няколко инструмента за разпломбирането, след като се оказа, че материалът е много здрав и не поддава на предварително подготвените ножици. В крайна сметка пломбата беше разрязана с клещи.
Доставените хартиени бюлетини са общо 535 000 броя, като за 16 МИР – Пловдив-град са осигурени 270 000 бюлетини, а за 17 МИР – Пловдив-област – 265 000. Количествата гарантират възможност за гласуване с хартиена бюлетина във всички секции.
Охраната, съхранението и ескортът на бюлетините до районните кметства и общините се осигуряват от Областната дирекция на МВР – Пловдив. Следващата седмица ще пристигнат и останалите изборни книжа, които ще се раздават по график, съобщи пред камерата на Plovdiv24.bg Николай Аджеларов.
Кьосев
преди 1 ч. и 25 мин.
И да пристигнат и да не пристигат - все тая. Вотът вече е ясен. След като всички социолози дават 9% за Шиши, то няма какво да говорим. Не познавам един човек, който би отишъл да гласува за него, включително и от районите с турско население. Интересно как излиза с 9%, след като всички го мразят?! Ясен е отговорът - изборите пак са си нагласени, като да не стане така първият, да играе с този с 9-те процента накрая. Нагледали сме се на "честни" избори, изчегъртване на тоя и оня, като накрая чагъртащия играе с чегъртания, а народът търси нов спасител... Всичко живо говори против Шиши, на всички е ясно за какво става дума, но социолозите "интервюират хора", които ще гласуават за него... Наглост!
