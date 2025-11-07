© Google Железопътна линия ще свърже летище "Пловдив" с Централна гара през гара Крумово. Влаковете по трасето ще развиват до 80 км в час, а пероните в района на аеропорта ще се изградят в синхрон със съществуващата инфраструктура. Предвидена е закрита и топла чакалня, както и малка административна зона.



Това стана ясно след провела се днес среща в Община Пловдив, на която екипи от Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и проектанти представиха проектната разработка пред кмета на града Костадин Димитров, заместника му по строителство Хакъ Сакъбов и главния архитект на Пловдив Яна Желязкова.



"Съвсем скоро летище "Пловдив" пусна нова линия до Милано, предстои първи полет до друга дестинация – Братислава, на 15-и ноември, а до 2032 г. аеропортът трябва да обслужва 11 редовни авиолинии. Изграждането на връзка на пътниците с града е от изключително значение“, заяви кметът Димитров.



Емил Манчев, зам.-ръководител на проекта за модернизацията на жп възел Пловдив, припомни, че влаковото свързване на летище "Пловдив" с гара Крумово е част от този по-мащабен проект, чието финансиране е осигурено по ОП "Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.