ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Железопътна линия ще свърже летище "Пловдив" с Централна гара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:00Коментари (0)3172
© Google
Железопътна линия ще свърже летище "Пловдив" с Централна гара през гара Крумово. Влаковете по трасето ще развиват до 80 км в час, а пероните в района на аеропорта ще се изградят в синхрон със съществуващата инфраструктура. Предвидена е закрита и топла чакалня, както и малка административна зона.

Това стана ясно след провела се днес среща в Община Пловдив, на която екипи от Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и проектанти представиха проектната разработка пред кмета на града Костадин Димитров, заместника му по строителство Хакъ Сакъбов и главния архитект на Пловдив Яна Желязкова.

"Съвсем скоро летище "Пловдив" пусна нова линия до Милано, предстои първи полет до друга дестинация – Братислава, на 15-и ноември, а до 2032 г. аеропортът трябва да обслужва 11 редовни авиолинии. Изграждането на връзка на пътниците с града е от изключително значение“, заяви кметът Димитров.

Емил Манчев, зам.-ръководител на проекта за модернизацията на жп възел Пловдив, припомни, че влаковото свързване на летище "Пловдив" с гара Крумово е част от този по-мащабен проект, чието финансиране е осигурено по ОП "Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.


Още по темата: общо новини по темата: 516
01.11.2025 Шефът на летище "Пловдив": Пускаме до Милано, хората казват "Защо няма до Дубай?"
27.10.2025 Пламен Спасов: Отказвам се от летище "Пловдив"
26.10.2025 Директорът на летище "Пловдив": След 4 години ще запълним капацитета на аеропорта с пътници
26.10.2025 Кацна първият самолет от Милано по линията летище "Пловдив" -
Малпенса
23.10.2025 С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет от Милано
15.09.2025 Двама отпаднаха от конкурса за шеф на летище "Пловдив"
предишна страница [ 1/86 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Общинските съветници от "БСП за България": Властта в Пловдив взем...
09:59 / 07.11.2025
Кой глобява в Пловдив след 17:00 часа?
09:42 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да и...
09:28 / 07.11.2025
КОЦ Пловдив е най-посещаваната болница в страната за 2024 година
09:54 / 07.11.2025
В Пловдив вече има площад "Журналист"
09:09 / 07.11.2025
МВР Пловдив проговори
22:25 / 06.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждането на АМ "Тракия"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: