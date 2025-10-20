© Plovdiv24.bg виж галерията Автомобили на жандармерията са паркирани в момента на броени метри от централния вход на община Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Пред самия вход пък има двама униформени. Кметът Костадин Димитров влезе в сградата преди буквално 5 минути, като каза за читателите ни, че тепърва ще се запознава с причината за засиленото полицейско присъствие там.



Според наша информация акцията не е на ОД МВР Пловдив.



Очаквайте подробности!