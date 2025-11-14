Зелена светлина за реализирането на важен за Пловдив и региона нов път

© "Зелена светлина за доизграждането на югоизточния обход на Пловдив! Днес с изпълнителния директор на АПИ инж. Йордан Вълчев получихме от министъра на регионалното развитие Иван Иванов разрешението за строеж на пореден участък от трасето.



Новият път от надлез Скобелева майка до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе е с дължина близо 5 км и ще изведе транзитния трафик от града.



Благодаря на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата и на всички, които помагат за реализирането на този важен за Пловдив и региона път!", съобщи кметът Костадин Димитров.