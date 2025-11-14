ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Зелена светлина за реализирането на важен за Пловдив и региона нов път
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:04Коментари (0)1999
©
"Зелена светлина за доизграждането на югоизточния обход на Пловдив! Днес с изпълнителния директор на АПИ инж. Йордан Вълчев получихме от министъра на регионалното развитие Иван Иванов разрешението за строеж на пореден участък от трасето.

Новият път от надлез Скобелева майка до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе е с дължина близо 5 км и ще изведе транзитния трафик от града.

Благодаря на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата и на всички, които помагат за реализирането на този важен за Пловдив и региона път!", съобщи кметът Костадин Димитров.


Още по темата: общо новини по темата: 450
29.10.2025 Започна изплащането на обезщетенията за 48 частни имота, попадащи в трасето на Югоизточния обход на Пловдив
19.10.2025 Шофьори масово нарушават правилата, за да избегнат големите задръствания в Пловдив
13.10.2025 Зелена светлина за Югоизточния обход на Пловдив
28.09.2025 Кардинално отчуждават 48 имота около и в Пловдив за един от най-грандиозните проекти
10.09.2025 Правителството отчуждава имоти за изграждането на Югоизточния обход на
Пловдив
15.08.2025 Кметът на Пловдив: Работим по Околовръстното  - от "Скобелева майка" до Асеновградско шосе
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Министър: В Пловдивска област има най-много незнаещи български ез...
12:33 / 14.11.2025
Гастроентеролог от Пловдив: Преддиабетното състояние е ключовият ...
11:49 / 14.11.2025
Най-посещаваната болница в България започна изграждането на нов м...
11:34 / 14.11.2025
Звездна селекция и киношедьоври в 20-ото издание на Киномания в П...
09:53 / 14.11.2025
Ограничават движението на кръстовище в Пловдив
09:43 / 14.11.2025
Пловдив е една от най-студените точки тази сутрин
08:10 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха двама, причинили смърт на животни по особено жесток начин
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: