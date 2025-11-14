ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зелена светлина за реализирането на важен за Пловдив и региона нов път
Новият път от надлез Скобелева майка до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе е с дължина близо 5 км и ще изведе транзитния трафик от града.
Благодаря на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата и на всички, които помагат за реализирането на този важен за Пловдив и региона път!", съобщи кметът Костадин Димитров.
