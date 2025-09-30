Затварят улици и булеварди в Пловдив заради мач

© Plovdiv24.bg От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждането на мача между ПФК "Ботев“- Пловдив и ПФК "Левски“- София днес ще бъде спряно движението, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, за времето от 14:30 до 21:30 ч. по следните улици и булеварди:



- бул. "Източен“ в участъка от кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. "Санкт Петербург“;



- ул. "Богомил“ в участъка от кръстовището с бул. "Източен“ до кръстовището с ул. "Лев Толстой“;



- ул. "Варшава“ в участъка от кръстовището с ул. "Богомил“ до кръстовището с ул. "Славянска“;



- ул. "Лев Толстой" в участъка от кръстовището с ул. "Богомил“ до кръстовището с бул. "Санкт Петербург“;



- ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров";



- ул. "Проф. Цветан Лазаров" в участъка от кръстовището с ул. "Лев Толстой“ до ул. "Димитър Ризов“ и ул. "Димитър Ризов" в участъка от ул. "Проф. Цветан Лазаров" до кръстовището с бул. "Освобождение“.



Маршрутът на автобусни линии № 9, 10 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:



Линия № 9



Посока: ИЗК ,,Марица“ - ЖК "Тракия“ - А12.



Бул. "Цар Борис III“, спирка №11 - Тунела Юг-запад, спирка №12 - Хотел "Тримонциум“, спирка №13 - Пловдивски университет, ляв завой по бул. "Хр. Ботев“, спирка №338-срещу Военна болница и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. "Санкт Петербург“, спирка №219 – "Чайка фарма“, ляв завой по бул. "Христо Ботев“, спирка №334 - бул. "Христо Ботев № 15“, спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. "Цар Борис III“, спирка №44 - Байкал, спирка №45 - срещу хотел "Тримонциум“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



Линия № 10



Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А12.



Бул. "Княгиня Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу "Малката базилика“, направо по бул. "Княгиня Мария Луиза“, спирка № 123 – ТПК "Марица“, спирка № 124 – Полиграфия, спирка № 125 – Хладилника, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка № 362 – мебели "Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. "Санкт Петербург“, спирка № 217 – "Метро“, спирка № 218 – Технически университет, спирка №219 – "Чайка фарма“, ляв завой по бул. "Менделеев“, спирка №252 – Военна полиция и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В обратна посока



Бул. "Менделеев“, спирка № 258 – Мотоцентър, десен завой по бул. "Санкт Петербург“, спирка №233 – Аграрен университет, спирка №234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк "Лаута“, ляв завой по бул. "Освобождение“, спирка № 433 – след "SPS“, спирка №361 бензиностанция "Шел“, ляв завой по бул. "Цариградско шосе“, спирка №134 – бензиностанция "ЕКО“, спирка №135 – Траурен парк Централен 1, спирка №136 – Траурен парк Централен 2 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



Линия №36



Посока: Кв. ,,Изгрев“ – Южен - Бул. ,,Ал. Стамболийски“



Бул. "Цариградско шосе“, спирка №133 – Училище "Стоян Белинов“, ляв завой по бул. "Освобождение“, спирка №362 – мебели "Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. "Санкт Петербург“, спирка №217 – "Метро“, спирка №218 – Технически университет, спирка №219- ,,Чайка фарма“, ляв завой по бул. "Христо Ботев“, спирка №334 – бул. "Хр. Ботев № 15“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В обратна посока



Бул. "Христо Ботев“, спирка №338 – срещу Военна болница, ляв завой по бул. "Санкт Петербург“, спирка № 233 – Аграрен университет, спирка № 234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк "Лаута“, ляв завой по бул. "Освобождение“, спирка №433 – след "SPS“, спирка №361 – бензиностанция "Шел“, десен завой по бул. "Цариградско шосе“, спирка №126 – след бензиностанция "Шел“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В частта на ул. "Димитър Ризов“ от кръстовището с ул. "Проф. Цветан Лазаров“ до бул. "Освобождение“, маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:



Линия № 9.



Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).



В обратна посока маршрутът остава непроменен



Линия № 10



Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А13.



Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



Линия № 21



Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 25



Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 29



Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 66



Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12.



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12).



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 99



Посока: "II-ра Автоколона“ - ТК "Марица“



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В обратна посока



Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.