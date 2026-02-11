ИЗПРАТИ НОВИНА
Затварят подлеза на "Гладстон" между 22:00 и 4:00 часа
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 03:00
Ограничава се движението в подлеза на ул. "Гладстон“ заради подмяна на осветлението от 22 часа до 4:00 часа на 11, 12 и 13 февруари, съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

В посочения часови диапазон както северното, така и южното платно ще бъдат затворени за движение на пътни превозни средства в участъка от кръстовището на "Гладстон“ с бул. "Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с ул. "Преслав“.

Промяната на организация на движение е необходима за безопасността на преминаващите граждани и на екипите, които извършват подмяната на осветлението.


