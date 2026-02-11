ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затварят подлеза на "Гладстон" между 22:00 и 4:00 часа
В посочения часови диапазон както северното, така и южното платно ще бъдат затворени за движение на пътни превозни средства в участъка от кръстовището на "Гладстон“ с бул. "Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с ул. "Преслав“.
Промяната на организация на движение е необходима за безопасността на преминаващите граждани и на екипите, които извършват подмяната на осветлението.
