|Подлезът на "Гладстон" потъна в мрак
Ситуацията е особено критична през светлата част на деня, когато при влизане в тунела от ярка дневна светлина се получава рязък контраст. Това може да заслепи водачите за кратко време, увеличавайки риска от пътнотранспортни произшествия.
Граждани призовават общинските власти да предприемат спешни мерки за ремонт и поддържане на осветлението, за да се гарантира безопасността на движението в района.
