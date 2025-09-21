© Plovdiv24.bg виж галерията Подлезът на ул. "Гладстон“ в Пловдив е потънал в мрак само няколко години след извършения ремонт. Според сигнали от граждани, повечето от чисто новите LED осветителни тела вече не работят, създавайки опасна среда за преминаващите пешеходци и водачи.



Ситуацията е особено критична през светлата част на деня, когато при влизане в тунела от ярка дневна светлина се получава рязък контраст. Това може да заслепи водачите за кратко време, увеличавайки риска от пътнотранспортни произшествия.



Граждани призовават общинските власти да предприемат спешни мерки за ремонт и поддържане на осветлението, за да се гарантира безопасността на движението в района.