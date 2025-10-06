ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шофьори: Осветлението в подлеза на "Гладстон" и в Тунела е трагично!
"Уважаеми главен редактор,
Моля, запитайте кмета на Пловдив кога ще преведе в норми осветлението и хоризонталната маркировка на подлеза под централна поща и тунела?
При влизане и излизане в подлеза и тунела и вътре в тях осветлението е много слабо!
В слънчево време, при влизане в подлеза и тунела, човешкото око по-бавно се адаптира от дневната силна светлина към по-слабата светлина вътре в тях и човек губи ориентация. Да не говорим, че има проблем с хоризонталната маркировка в тях! На места е силно компрометирана и не се вижда! Възможно е водач на МПС да навлезе в отсрещното платно и да предизвика неумишлено ПТП.
На входовете и изходите на двете съоръжения трябва да се монтират осветителни тела с по-голяма мощност, за да се избегне това недоглеждане и непрофесионално решение.
Да не говорим, че вътре в тунела не светят повечето от осветителните тела, а тези, които светят, са остарели и с малка мощност.
Подобна е ситуацията и в подлеза под централна поща, а там платното е с лека дъга, което намалява видимостта при слабо осветление!!
Нека провери откога не е правен ремонт на тунела? Отговарят ли на съвременните изисквания за осветеност тунела и подлеза под централна поща? Възможно е да се сложи релефна, светеща хоризонтална маркировка!
Ако не е наясно как да реши този лошо решен проблем с осветеността и маркировката, да се консултира с очни лекари и специалисти по осветяване на тези съоръжения или да отиде и види как е решен този проблем с осветленията на тунелите към Бачково или този преди Вакарел!.
Вярно е, че става въпрос за пари! Нали за това е избран за управлява ефективно публичните финанси и ги разпределя по приоритети! А пътната безопасност, според мен, е с висок приоритет!
Така кметът ще допринесе за повишаване безопасността при експлоатация на двете съоръжения не само на думи!".
Кметът на Община Пловдив Костадин Димитров е възложил на кмета на р-н "Централен" Георги Стаменов решаването на проблема с осветлението в подлеза на ул. "Гладстон", съобщиха от пресцентъра на градската администрация.
До края на месец октомври осветителните тела в подлеза на ул. "Гладстон" ще бъдат подменени в рамките на съвместна акция на районната администрация и ОП "Организация и контрол на транспорта".
Осветлението в тунела на бул. "Цар Борис III Обединител" ще бъде обновено догодина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 65
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Доброволци от Пловдив с бърза реакция в помощ на Елените след нав...
18:25 / 06.10.2025
Извънредно свикаха Областния кризисен щаб в Пловдив
17:13 / 06.10.2025
България показва изкуството на винения туризъм пред света – в Пло...
15:56 / 06.10.2025
Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките ...
15:46 / 06.10.2025
Министър в Пловдив: Животновъдите вече не искат ваксинация срещу ...
13:32 / 06.10.2025
Продават на търг атрактивен имот на главен път до Пловдив
13:23 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS