Шофьори: Осветлението в подлеза на "Гладстон" и в Тунела е трагично!

© Plovdiv24.bg Слабото осветление в двата тунела в Пловдив създава проблем на водачите. За неприятните възприятия напомня читател на Plovdiv24.bg:



"Уважаеми главен редактор,



Моля, запитайте кмета на Пловдив кога ще преведе в норми осветлението и хоризонталната маркировка на подлеза под централна поща и тунела?



При влизане и излизане в подлеза и тунела и вътре в тях осветлението е много слабо!



В слънчево време, при влизане в подлеза и тунела, човешкото око по-бавно се адаптира от дневната силна светлина към по-слабата светлина вътре в тях и човек губи ориентация. Да не говорим, че има проблем с хоризонталната маркировка в тях! На места е силно компрометирана и не се вижда! Възможно е водач на МПС да навлезе в отсрещното платно и да предизвика неумишлено ПТП.



На входовете и изходите на двете съоръжения трябва да се монтират осветителни тела с по-голяма мощност, за да се избегне това недоглеждане и непрофесионално решение.



Да не говорим, че вътре в тунела не светят повечето от осветителните тела, а тези, които светят, са остарели и с малка мощност.



Подобна е ситуацията и в подлеза под централна поща, а там платното е с лека дъга, което намалява видимостта при слабо осветление!!



Нека провери откога не е правен ремонт на тунела? Отговарят ли на съвременните изисквания за осветеност тунела и подлеза под централна поща? Възможно е да се сложи релефна, светеща хоризонтална маркировка!



Ако не е наясно как да реши този лошо решен проблем с осветеността и маркировката, да се консултира с очни лекари и специалисти по осветяване на тези съоръжения или да отиде и види как е решен този проблем с осветленията на тунелите към Бачково или този преди Вакарел!.



Вярно е, че става въпрос за пари! Нали за това е избран за управлява ефективно публичните финанси и ги разпределя по приоритети! А пътната безопасност, според мен, е с висок приоритет!



Така кметът ще допринесе за повишаване безопасността при експлоатация на двете съоръжения не само на думи!".



Кметът на Община Пловдив Костадин Димитров е възложил на кмета на р-н "Централен" Георги Стаменов решаването на проблема с осветлението в подлеза на ул. "Гладстон", съобщиха от пресцентъра на градската администрация.



До края на месец октомври осветителните тела в подлеза на ул. "Гладстон" ще бъдат подменени в рамките на съвместна акция на районната администрация и ОП "Организация и контрол на транспорта".



Осветлението в тунела на бул. "Цар Борис III Обединител" ще бъде обновено догодина.