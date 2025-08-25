© Plovdiv24.bg виж галерията Течът от авариралия стар канализационен колектор на бул. "Христо Ботев" е преустановен. Движението по северното платно в участъка между кръговото кръстовище пред централна гара и пресечката с ул. "Кавала" все още не е възможно. Трафикът в тази отсечка е двупосочен в южното платно.



Кадри от дрона на Plovdiv24.bg показват, че дупката вече е затворена. На мястото има строителни машини, но към момента не е ясно още днес ли ще се асфалтира.



От ОП "Организация и контрол на транспорта" предуприха, че затварянето на северното платно на бул. "Христо Ботев" ще е за периода от 21 до 25 август включително. Движението на пътни превозни средства е пренасочено към южното платно. Спирката срещу Централна гара, която е на северното платно, ще бъде изместена на 100 метра в посока запад. От ОП "ОКТ“ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да спазват въведената временна организация на движение.



Проблемът възникна след дъждовете миналата седмица. След преустановяването на теча и изпомпването на вода от подхода на пробива пред бившето кино "Гео Милев" ще се пристъпи към превключване към новоизградения колектор на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Кавала".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.