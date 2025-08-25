ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затруднено е движението около Централна гара Пловдив
Кадри от дрона на Plovdiv24.bg показват, че дупката вече е затворена. На мястото има строителни машини, но към момента не е ясно още днес ли ще се асфалтира.
От ОП "Организация и контрол на транспорта" предуприха, че затварянето на северното платно на бул. "Христо Ботев" ще е за периода от 21 до 25 август включително. Движението на пътни превозни средства е пренасочено към южното платно. Спирката срещу Централна гара, която е на северното платно, ще бъде изместена на 100 метра в посока запад. От ОП "ОКТ“ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да спазват въведената временна организация на движение.
Проблемът възникна след дъждовете миналата седмица. След преустановяването на теча и изпомпването на вода от подхода на пробива пред бившето кино "Гео Милев" ще се пристъпи към превключване към новоизградения колектор на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Кавала".
