|Микроязовир в сърцето на Пловдив, пробивът под Гарата е под вода
Мнозина коментират, че проблемът е очакван и дори предвидим, тъй като проектът за пробива многократно е критикуван за липса на адекватен дренаж и канализация.
"Учудени ли има? То се знаеше на 100%, че така ще бъде. Този подлез никога няма да функционира правилно, като дават сделките само на некадърни фирми“, пише възмутен пловдивчанин.
Други определят подлеза като "подлез за лодки“, тъй като при всеки дъжд се пълни с вода. "Бахти некадърното управление – кмете, да си ходиш!“, гласи друг коментар.
В социалните мрежи хората припомнят и прочутия лозунг "Работа, работа, работа“, но според тях на практика резултатът е "скъпо и некачествено“.
"Нормално, няма дренаж и канализация. По-странно щеше на тази гола дупка да НЕ се събира вода“, отбелязва друг гражданин.
Освен техническите проблеми, пловдивчани изразяват недоволство и от забавянето на строежа, който отдавна трябваше да бъде в много по-напреднала фаза.
Тунелът е с обща дължина от близо 800 метра заедно с подходите, като само подземната част е 580 метра. По проект трасето е с габарит 24 метра - две платна с по две ленти в посока, с разделителна ивица по средата и тротоари от двете страни. По проект трябва да бъде завършен до края на 2025 година.
