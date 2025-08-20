ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Микроязовир в сърцето на Пловдив, пробивът под Гарата е под вода
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:55Коментари (0)206
© Facebook: Васко Вълчев
Проливният дъжд, който се изля над Пловдив през последните дни предизвика ново наводнение в пробива под Централна гара. В началото на съоръжението откъм бул. "Васил Априлов“ се е образувал своеобразен микроязовир, сигнализираха граждани в социалните мрежи.

Мнозина коментират, че проблемът е очакван и дори предвидим, тъй като проектът за пробива многократно е критикуван за липса на адекватен дренаж и канализация.

"Учудени ли има? То се знаеше на 100%, че така ще бъде. Този подлез никога няма да функционира правилно, като дават сделките само на некадърни фирми“, пише възмутен пловдивчанин.

Други определят подлеза като "подлез за лодки“, тъй като при всеки дъжд се пълни с вода. "Бахти некадърното управление – кмете, да си ходиш!“, гласи друг коментар.

В социалните мрежи хората припомнят и прочутия лозунг "Работа, работа, работа“, но според тях на практика резултатът е "скъпо и некачествено“.

"Нормално, няма дренаж и канализация. По-странно щеше на тази гола дупка да НЕ се събира вода“, отбелязва друг гражданин.

Освен техническите проблеми, пловдивчани изразяват недоволство и от забавянето на строежа, който отдавна трябваше да бъде в много по-напреднала фаза.

Тунелът е с обща дължина от близо 800 метра заедно с подходите, като само подземната част е 580 метра. По проект трасето е с габарит 24 метра - две платна с по две ленти в посока, с разделителна ивица по средата и тротоари от двете страни. По проект трябва да бъде завършен до края на 2025 година.



Още по темата: общо новини по темата: 392
11.08.2025 Ето го пробива под Централна гара в Пловдив
08.08.2025 Над половин милион кубика пръст изкопани от пробива под гарата
08.08.2025 Депутат от "Възраждане": Поредната измама в Пловдив!
05.08.2025 Кметът на "Централен": Бетонният мост се нуждае от цялостно обновяване
03.08.2025 Илия Зюмбилев за Бетонния мост: Пловдив заслужава повече! Не мълчание, а действия са нужни
23.07.2025 Общината: Високите температури са виновни за потъването на асфалта на Бетонния мост
предишна страница [ 1/66 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Напрежение в КЦМ, работниците искат по-високи заплати!
17:32 / 20.08.2025
Тежка интелектуална инвалидност пред Lidl
17:11 / 20.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Възмездие застигна убиеца от "Столипиново"
15:39 / 20.08.2025
Критично е състоянието на пострадалия в "Арсенал"
15:54 / 20.08.2025
Седем държавни имота ще бъдат предоставени на Пловдив за обществе...
14:29 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Лято 2025
България в еврозоната
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: