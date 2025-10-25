© Plovdiv24.bg виж галерията "Поради извършване на ремонтни дейности, свързани с монтирането на нова светофарна уредба на бул. "Пещерско шосе“ №153А в близост до магазин Lidl, ви уведомяваме, че днес движението в района ще бъде временно затруднено.



Паралелно ще бъде положена настилка на ул. "Д-р Христо Аджаров“ – в участъка от Lidl до комплекс "Атлас 3“.



Молим всички водачи на моторни превозни средства да проявят внимание и търпение, за да се осигурят безопасни условия на движение. Благодарим за разбирането!", съобщи Тони Стойчева, кмет на район "Западен" в Пловдив.