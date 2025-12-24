ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради валежите: Затварят кръстовище в Пловдив
Зоната ще е затворена за движение на пътни превозни средства, включително и за автобуси от градския транспорт, за времето от 19.00 ч. на 24.12.2025 г. до 12. 00 ч . на 26.12.2025 г. Маршрутите на автобусни линии 11, 17, 24, 37 и 116 се променят, както следва:
Линия № 11
Посока: Завод ,,Биомашиностроене“- Митница
Ул. ,,Скопие“ спирка №379 – ,,НАП“ , спирка №279 – ,,Метанстанция“ десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №324 - срещу "Фин Тех Маш“, спирка №64 - хотел ,,Родопи“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.
В обратна посока:
Бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №285 – завод ,,Рекорд“, спирка №65 – ,,Крепежни изделия“, ляв завой по ул. ,,Скопие“, спирка №290 – ,,Механотехника“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.
Линия № 17
Посока: Бул. ,,Свобода“ – ЖК ,,Такия“ А13
Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №60 - ,,Първо РПУ“, ляв завой по ул. ,,Пере Тошев“, десен завой по ул.,,Скопие“, спирка №379 ,,НАП“, спирка №279 – ,,Метанстанция“, ляв завой по бул. ,,Кукленско шосе“ , спирка №66 – ,,Топливо“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.
В обратна посока:
Бул. ,,Кукленско шосе“ спирка №346 – ,,срещу OMV“ , десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“ направо по бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.
Линия № 24
Посока: Завод ,,Устрем“- кв. Прослав
Бул. ,,Кукленско шосе“ спирка №346 – срещу "OMV“, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“ направо по бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №67 - срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.
В обратна посока:
Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №60 - Първо РПУ, ляв завой по ул. ,,Пере Тошев“, десен завой по ул. ,,Скопие“, спирка №379 ,,НАП“, спирка №279 – ,,Метанстанция“, ляв завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №66 – ,,Топливо“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.
Линия № 37
Посока: Ул ,,Юндола“- ЕАЗ
Ул. ,,Скопие“ спирка №379 – НАП, спирка №279 – ,,Метанстанция“, десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“, десен завой по ул. ,,Индустриална“ спирка №1030 - ЕАЗ.
В обратна посока:
Ул. ,,Индустриална“ спирка №1030- ЕАЗ, спирка №289 - срещу НАП, ляв завой по ул. ,,Скопие“, спирка №290 - ,,Механотехника“, спирка №291 - ,,ПИБ“ и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.
Линия № 116
Посока: Кв. ,,Изгрев“- Митница
Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №62 - ,,Зала Олимпиада“, направо към ,,Макс Ритейл Парк“, десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №324 - срещу "Фин Тех Маш“, спирка №64 - хотел ,,Родопи“ и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.
В обратна посока:
Бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №285 – завод ,,Рекорд“, спирка №65 – ,,Крепежни изделия“, ляв завой по ул. ,,Скопие“, ляв завой по ул. ,,Индустриална“, на кръговото кръстовище десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ , спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.
