Заради валежите: Затварят кръстовище в Пловдив

Поради очакваната усложнена метеорологична обстановка и проливни дъждове, както и заради недовършените строителни дейности по проекта на ВиК за Южния обходен колектор, се ограничава движението в участъка на кръстовището на ул. ,,Индустриална" с бул. ,,Александър Стамболийски" по настояване на кмета на район "Южен" Атанас Кунчев.



Зоната ще е затворена за движение на пътни превозни средства, включително и за автобуси от градския транспорт, за времето от 19.00 ч. на 24.12.2025 г. до 12. 00 ч . на 26.12.2025 г. Маршрутите на автобусни линии 11, 17, 24, 37 и 116 се променят, както следва:



Линия № 11



Посока: Завод ,,Биомашиностроене“- Митница



Ул. ,,Скопие“ спирка №379 – ,,НАП“ , спирка №279 – ,,Метанстанция“ десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №324 - срещу "Фин Тех Маш“, спирка №64 - хотел ,,Родопи“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №285 – завод ,,Рекорд“, спирка №65 – ,,Крепежни изделия“, ляв завой по ул. ,,Скопие“, спирка №290 – ,,Механотехника“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.



Линия № 17



Посока: Бул. ,,Свобода“ – ЖК ,,Такия“ А13



Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №60 - ,,Първо РПУ“, ляв завой по ул. ,,Пере Тошев“, десен завой по ул.,,Скопие“, спирка №379 ,,НАП“, спирка №279 – ,,Метанстанция“, ляв завой по бул. ,,Кукленско шосе“ , спирка №66 – ,,Топливо“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. ,,Кукленско шосе“ спирка №346 – ,,срещу OMV“ , десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“ направо по бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.



Линия № 24



Посока: Завод ,,Устрем“- кв. Прослав



Бул. ,,Кукленско шосе“ спирка №346 – срещу "OMV“, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“ направо по бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №67 - срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №60 - Първо РПУ, ляв завой по ул. ,,Пере Тошев“, десен завой по ул. ,,Скопие“, спирка №379 ,,НАП“, спирка №279 – ,,Метанстанция“, ляв завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №66 – ,,Топливо“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.



Линия № 37



Посока: Ул ,,Юндола“- ЕАЗ



Ул. ,,Скопие“ спирка №379 – НАП, спирка №279 – ,,Метанстанция“, десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“, десен завой по ул. ,,Индустриална“ спирка №1030 - ЕАЗ.



В обратна посока:



Ул. ,,Индустриална“ спирка №1030- ЕАЗ, спирка №289 - срещу НАП, ляв завой по ул. ,,Скопие“, спирка №290 - ,,Механотехника“, спирка №291 - ,,ПИБ“ и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.



Линия № 116



Посока: Кв. ,,Изгрев“- Митница



Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №62 - ,,Зала Олимпиада“, направо към ,,Макс Ритейл Парк“, десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №324 - срещу "Фин Тех Маш“, спирка №64 - хотел ,,Родопи“ и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №285 – завод ,,Рекорд“, спирка №65 – ,,Крепежни изделия“, ляв завой по ул. ,,Скопие“, ляв завой по ул. ,,Индустриална“, на кръговото кръстовище десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ , спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.