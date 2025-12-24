ИЗПРАТИ НОВИНА
Заради валежите: Затварят кръстовище в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:00Коментари (0)7
© Plovdiv24.bg
Поради очакваната усложнена метеорологична обстановка и проливни дъждове, както и заради недовършените строителни дейности по проекта на ВиК за Южния обходен колектор, се ограничава движението в участъка на кръстовището на ул. ,,Индустриална“ с  бул. ,,Александър Стамболийски“ по настояване на кмета на район "Южен" Атанас Кунчев.

Зоната ще е затворена за движение на пътни превозни средства, включително и за автобуси от градския транспорт, за времето от 19.00 ч. на 24.12.2025 г. до 12. 00 ч . на 26.12.2025 г. Маршрутите на автобусни линии 11, 17, 24, 37 и 116 се променят, както следва:

Линия № 11

Посока:  Завод ,,Биомашиностроене“-  Митница

Ул. ,,Скопие“ спирка №379 – ,,НАП“ , спирка №279 – ,,Метанстанция“ десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №324 - срещу "Фин Тех Маш“, спирка №64 - хотел ,,Родопи“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №285 – завод ,,Рекорд“, спирка №65 – ,,Крепежни изделия“, ляв завой по ул. ,,Скопие“, спирка №290 –  ,,Механотехника“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Линия № 17

Посока:  Бул. ,,Свобода“ – ЖК ,,Такия“ А13

Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №60 - ,,Първо РПУ“, ляв завой по ул. ,,Пере Тошев“, десен завой по ул.,,Скопие“, спирка №379 ,,НАП“, спирка №279 – ,,Метанстанция“, ляв завой по бул. ,,Кукленско шосе“ , спирка №66 – ,,Топливо“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема. 

В обратна посока:

Бул. ,,Кукленско шосе“ спирка №346 – ,,срещу OMV“ , десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“ направо по бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №67 – срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Линия № 24

Посока: Завод ,,Устрем“- кв. Прослав

Бул. ,,Кукленско шосе“ спирка №346 – срещу "OMV“, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“  направо по бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №67 - срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема. 

В обратна посока: 

Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №60 - Първо РПУ, ляв завой по ул. ,,Пере Тошев“,  десен завой по ул. ,,Скопие“, спирка №379 ,,НАП“, спирка №279 – ,,Метанстанция“, ляв завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №66 – ,,Топливо“ и по маршрута, определен от Общинската транспортна схема.

Линия № 37

Посока:  Ул ,,Юндола“- ЕАЗ 

Ул. ,,Скопие“ спирка №379 – НАП, спирка №279 – ,,Метанстанция“, десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ към ,,Макс Ритейл Парк“, десен завой по ул. ,,Индустриална“ спирка №1030 - ЕАЗ.

В обратна посока: 

 Ул. ,,Индустриална“ спирка №1030- ЕАЗ, спирка №289 - срещу НАП, ляв завой по ул. ,,Скопие“, спирка №290 - ,,Механотехника“, спирка №291 - ,,ПИБ“ и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.

Линия № 116

Посока:  Кв. ,,Изгрев“- Митница 

Бул. ,,Никола Вапцаров“ спирка №62 - ,,Зала Олимпиада“, направо към ,,Макс Ритейл Парк“, десен завой по бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №324 - срещу "Фин Тех Маш“, спирка №64 - хотел ,,Родопи“ и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.

В обратна посока: 

Бул. ,,Кукленско шосе“, спирка №285 – завод ,,Рекорд“, спирка №65 – ,,Крепежни изделия“, ляв завой по ул. ,,Скопие“, ляв завой по ул. ,,Индустриална“, на кръговото кръстовище десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“ , спирка №67 –  срещу Втора градска болница и по маршрута, определен от общинската транспортна схема.


23.12.2025 Заради очакваните валежи: Монтираха още 4 помпи на Южния обходен колектор по бул. "Александър Стамболийски"
20.12.2025 Общината играе медиатор за Южния обходен колектор
20.12.2025 Кметът на "Южен" поиска източване на колектора на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална"
15.10.2025 Костадин Димитров предупреди за задаващ се нов проблем
09.10.2025 Новият асфалт на "Александър Стамболийски" пропадна
09.10.2025 Продължават преговорите за пресичането на жп линиите при изграждането на Южния обходен колектор
