Заради ремонт спират движението на улица в Пловдив за 4 месеца
Автор: Георги Кирилов 17:13
©
Авариен ремонт на ВиК инфраструктурата и рехабилитация на пътната настилка на част от ул. "Месемврия“ започва на 8 септември/понеделник/.

По време на строително-монтажните работи ще се подменят водоснабдителните и канализационни тръби на ул. "Месемврия“ в зоната от кръстовището с ул. "Славянска“ до кръстовището с бул. "Санкт Петербург“.

Целта на реконструкцията е да осигури пълноценно функциониране на канализацията, добро отводняване на пътя, да се решат ВиК проблемите в цялата зона, както и да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и безопасността на движение на транспортните и пешеходни потоци.

След полагането на новите ВиК комуникации и съответните отклонения към сградите, ще бъде извършен ремонт на пътната настилка, който включва нова пътна конструкция, полагане на асфалт, възстановяване на тротоари и бордюри и поставянето на нови капаци и решетки на дъждоприемните и ревизионните шахти.

Заради реконструкцията се спира движението по ул. "Месемврия“, в участъка от кръстовището с ул. "Славянска“ до кръстовището с бул. "Санкт Петербург“ в периода от 08.09.2025 г. до 31.12.2025 г., съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“. От общинското предприятие умоляват шофьорите да бъдат внимателни и да спазват въведената временна сигнализация.


