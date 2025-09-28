ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Заради предаварийното състояние: Две фирми в битка за Бетонния мост на Пловдив
Припомняме, че трябва да бъде възстановена цялата северната част на мостовото съоръжение. Преди това е необходимо инженерно – геоложко проучване, да се направи и конструктивно обследване и конструктивна оценка на съоръженията. Обсъжда се и вариант за изграждане на асансьор на хора в неравностойно положение и майки с деца.
Сумата, която администрацията на района е предвидила за обществената поръчка е близо 220 000 лева с ДДС. Това обаче са само парите за проекта, който всъщност ще трябва да отговори на въпроса каква сума трябва да се даде за пълното обезопасяване на моста. Предстои офертите им да бъдат отворени от комисията по поръчката.
Пътният възел, осигуряващ връзката между ул."Македония" и бул."Христо Ботев" в град Пловдив е построен в периода 1970-1973 г. и се състои от две мостови конструкции, две двойни подпорни стени и две стълбища, позволява безопасно пешеходно пресичане.
Според сега съществуващото положение, което е описано в техническото задание на обществената поръчка състоянието на Бетонния мост от страната на район “Централен" не е никак розово: на северната естакада има локални деформации на настилката, има компрометирани фуги, съществуващият стоманен парапет е с недостатъчна височина. Тротоарните блокове са с локални обрушвания и са замърсени. Липсват решетките на чугунените отводнителни и някои от тях за запушени.
Има проблем след изпълнение на ЖП надлеза с повдигната нивелета. Двете връхни конструкции са в непосредствена близост, като са разделени с надлъжна фуга. Поради течовете през фугата, ребрата и конзолата от същата страна са с унищожено бетоново покритие и силно корозирала армировка. Пукнатините и разрушенията по останалата част на кутията на връхната конструкция не са установени.
Констатирани са течове, липсващо бетоново покритие и корозирала армировка опорните зони при устоите. Необходимо е обрушване на корозирала разкрита армировка при корнизите на тротоарните конзоли и при фугата при стълбите.
При огледите на експертите е станало ясно, че има обрушено и напукано бетоново покритие и корозирала разкрита армировка на устой от страна ул."Македония".
При устоите от страна бул."Христо Ботев" (ниските устои) на двете естакади се наблюдават пукнатини, обрушено бетоново покритие и корозирала армировка при фугата между устоя и подпорните стени преди съоръжението.
Пукнатините и корозиралата разкрита армировка в долните зони на последните две колони (от страна ул."Македония"). Особено сериозни са пукнатините при колона 4 на северната естакада, което е в предаварийно състояние. Става дума за компрометирана натискова зона за бетона.
Останалите колони са с пукнатини и е необходимо обрушване на бетоново покритие в отделни зони и най-вече в цокълните фуги. Разрушени са облицовките и фугите към основното съоръжение. Констатират се следи от течове, липсващо бетоново покритие и корозирала армировка почти по цялата долна повърхност на стълбищните рамена особено при фугите.
Напукана е горна повърхност с корозирала разкрита армировка. Парапетът е с недостатъчна височина и силно корозирал. Необходимо е обрушване на корозирала разкрита армировка при корнизите на тротоарните конзоли и при фуга при стълбите. Стълбищните рамена са в предаварийно състояние.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 405
|предишна страница [ 1/68 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Радост Иванова, директор на Тракия туристически район: Има още ма...
19:39 / 27.09.2025
Най-големият район на Пловдив празнува
15:57 / 27.09.2025
Пловдивчанин: 95 километра за 4 часа и 10 минути по магистрала!
15:50 / 27.09.2025
Пушещи като комини ученици превърнаха район до училището в кочина...
15:39 / 27.09.2025
Кметът на Пловдив: Елате на фонтана да гледаме мача на голям екра...
13:27 / 27.09.2025
Откриха най-новата атракция в Пловдив
10:35 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Робинята Изаура на 68
12:03 / 26.09.2025
Почина шофьорът от снощната катастрофа в Пловдив
11:02 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS