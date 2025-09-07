© виж галерията Обследват конструкцията и здравината на Бетонния мост, предстои и неговият основен ремонт. Това става ясно от пуснатата обществена поръчка от кмета на район “Централен" Георги Стаменов, за която Plovdiv24.bg вече ви информира.



Припомняме, че според официалната информация по ЗОП-а предстои да бъде направено конструктивно обследване на състоянието на северната част на Бетонния мост,



“След обследването ще сме наясно какви средства ще са нужни за така належащия му основен ремонт. Мостът е на повече от 45 години и отдавна е надхвърлил възможностите си. Конструктори ще търсят и варианти за адекватно пешеходно свързване", беше заявил Стаменов преди месец.



Трябва да бъде възстановена цялата северната част на мостовото съоръжение. Преди това е необходимо инженерно – геоложко проучване, да се направи и конструктивно обследване и конструктивна оценка на съоръженията. Обсъжда се и вариант за изграждане на асансьор.



Сумата, която администрацията на района е предвидила за обществената поръчка е близо 220 000 лева с ДДС. Това обаче са само парите за проекта, който всъщност ще трябва да отговори на въпроса каква сума трябва да се даде за пълното обезопасяване на моста. Офертите на фирмите кандидати се събират до 24 септември, а на 25 ще бъдат участниците ще станат ясни.



Преди няколко години тогавашният кмет Здравко Димитров беше разпоредил експерти от община Пловдив да направят огледи, които поне в публичното пространство не стана ясно има или няма проблем с мостовете, надлезите и подлезите на Пловдив. Тогава граждани сигнализираха за проблеми със съоръжение, на което заради температурните амплитуди и от годините експлоатация и вибрациите от трафика свръзката между стълбите за пешеходци и автомобилния път се беше разширила.



Пътният възел, осигуряващ връзката между ул."Македония" и бул."Христо Ботев" в град Пловдив е построен в периода 1970-1973 г. и се състои от две мостови конструкции, две двойни подпорни стени и две стълбища, позволява безопасно пешеходно пресичане на бул. "Христо Ботев" през уширения тротоар на северната мостова конструкция.



Според сега съществуващото положение, което е описано в техническото задание на обществената поръчка състоянието на Бетонния мост от страната на район “Централен" не е никак розово: на северната естакада има локални деформации на настилката, има компрометирани фуги, съществуващият стоманен парапет е с недостатъчна височина. Тротоарните блокове са с локални обрушвания и са замърсени. Липсват решетките на чугунените отводнителни и някои от тях за запушени.



Има проблем след изпълнение на ЖП надлеза с повдигната нивелета. Двете връхни конструкции са в непосредствена близост, като са разделени с надлъжна фуга. Поради течовете през фугата, ребрата и конзолата от същата страна са с унищожено бетоново покритие и силно корозирала армировка. Пукнатините и разрушенията по останалата част на кутията на връхната конструкция не са установени.



Констатират се течове, липсващо бетоново покритие и корозирала армировка опорните зони при устоите. Необходимо е обрушване на корозирала разкрита армировка при корнизите на тротоарните конзоли и при фугата при стълбите.



При огледите на експертите е станало ясно, че има обрушено и напукано бетоново покритие и корозирала разкрита армировка на устой от страна ул."Македония".



При устоите от страна бул."Христо Ботев" (ниските устои) на двете естакади се наблюдават пукнатини, обрушено бетоново покритие и корозирала армировка при фугата между устоя и подпорните стени преди съоръжението.



Пукнатините и корозиралата разкрита армировка в долните зони на последните две колони (от страна ул."Македония"). Особено сериозни са пукнатините при колона 4 на северната естакада, което е в предаварийно състояние. Става дума за компрометирана натискова зона за бетона.



Останалите колоните са с пукнатини и обрушване на бетоново покритие в отделни зони и най- вече в цокълните фуги. Разрушени са облицовките и фугите към основното съоръжение. Констатират се следи от течове, липсващо бетоново покритие и корозирала армировка почти по цялата долна повърхност на стълбищните рамена особено при фугите.



Напукана е горна повърхност с корозирала разкрита армировка. Парапетът е с недостатъчна височина и силно корозирал. Необходимо е обрушване на корозирала разкрита армировка при корнизите на тротоарните конзоли и при фуга при стълбите. Стълбищните рамена са в предаварийно състояние.



След основния ремонт трябва да се подобри намалената носимоспособност и дълготрайността на моста.