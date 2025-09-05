ИЗПРАТИ НОВИНА
Обявиха обществена поръчка за обследване състоянието на Бетонния мост
Автор: Ивет Калчишкова 10:13Коментари (3)633
© Plovdiv24.bg
Администрацията на район "Централен" обяви обществена поръчка за обследване на състоянието на Бетонния мост, информира Plovdiv24.bg.

Проектът обхваща конструктивно обследване на северната част на мост "Тодор Александров“. Основни изисквания са свързани с изготвянето на технически проект за основен ремонт на двете съоръжения и стълбищата. 

Според техническия проект трябва да бъде подобрено отводняването и да се положи нова асфалтобетонна настилка, както и да се монтират парапети и предпазни огради.

Самото обследване ще бъде на няколко етапа. Първият започва след подписването на договора. В него са включени геодезически дейности, инженерно-геоложки проучвания и доклад, заснемане на всички конструктивни елементи, статични и динамични проверки, проектни предложения за ремонт и проучване за асансьорна уредба.

При втория етап ще има разработване на идеен проект за възможна нова връзка (бул. "Христо Ботев“ – бул. "Македония“). Уточнено е, че това не е част от текущия ремонт.

Стойността на обществената поръчка е в размер на 183 000 лв. без ДДС. Офертите ще се приемат до 24 септември.

Проектът трябва да осигури надеждност, дълготрайност и безопасност. Бетонният мост е построен преди 45 години и досега не е ремонтиран.


Още по темата: общо новини по темата: 400
01.09.2025 Ремонтът на ремонта на Бетонния мост приключи
01.09.2025 Ремонтират ремонта на Бетонния мост
01.09.2025 Днес затварят Бетонния мост от едната страна
31.08.2025 Затварят за движение подхода към Бетонния мост, ще преасфалтират компрометираната настилка
26.08.2025 Днес отварят за движение северното платно на бул. "Христо Ботев" срещу Централна гара
25.08.2025 Затруднено е движението около Централна гара Пловдив
Не се ли обследва преди повдигането? Тогава нали беше конструктивно здрав и годен за ремонт, а не за бутане? Или нещата намирисват пак на корупция - някоя наша фирма да вземе едни добри пари за фиктивно обследване!!! Пък и какво има да се обследва - трагичното състояние на стълбите, липсата на парапети, или раждясалите мантинели, имащи нужда от подмяна?!?! Тази информация ви я давам безплатно, след лично обследване - със спестените пари за "експерт" оправете положението, Коце за теб става дума!
+1
 
 
6 месеца го ремонтирахте и подобрявахте, след 6 месеца направихте ремонт на ремонта и сега ще обследвате какво му е състоянието от другата страна! Ако дойде някой да процедира и работи по този начин във вашите собствени имоти ще го изгоните веднага ! То така може да изкарате за една пенсия на тоя мост !
0
 
 
Потресаващо. Обследване на ремонта след предното обследване.
Още новини от Новини от Пловдив:
Свършиха парите: Община Пловдив прекратява приемането на проекти ...
10:24 / 05.09.2025
Кметът внесе яснота около някои от ремонтите в Пловдив
09:56 / 05.09.2025
"Драгиев и Ко": Голямоконарско шосе готово до края на годината
09:47 / 05.09.2025
Вижте разширеното "ухо" на "Васил Априлов" и прекрасната нова вел...
09:11 / 05.09.2025
Ето го новия булевард "Васил Априлов" в Пловдив
08:39 / 05.09.2025
Булевард "Васил Априлов" е готов
06:00 / 05.09.2025

