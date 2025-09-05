Обявиха обществена поръчка за обследване състоянието на Бетонния мост

© Plovdiv24.bg Администрацията на район "Централен" обяви обществена поръчка за обследване на състоянието на Бетонния мост, информира Plovdiv24.bg.



Проектът обхваща конструктивно обследване на северната част на мост "Тодор Александров“. Основни изисквания са свързани с изготвянето на технически проект за основен ремонт на двете съоръжения и стълбищата.



Според техническия проект трябва да бъде подобрено отводняването и да се положи нова асфалтобетонна настилка, както и да се монтират парапети и предпазни огради.



Самото обследване ще бъде на няколко етапа. Първият започва след подписването на договора. В него са включени геодезически дейности, инженерно-геоложки проучвания и доклад, заснемане на всички конструктивни елементи, статични и динамични проверки, проектни предложения за ремонт и проучване за асансьорна уредба.



При втория етап ще има разработване на идеен проект за възможна нова връзка (бул. "Христо Ботев“ – бул. "Македония“). Уточнено е, че това не е част от текущия ремонт.



Стойността на обществената поръчка е в размер на 183 000 лв. без ДДС. Офертите ще се приемат до 24 септември.



Проектът трябва да осигури надеждност, дълготрайност и безопасност. Бетонният мост е построен преди 45 години и досега не е ремонтиран.