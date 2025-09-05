ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обявиха обществена поръчка за обследване състоянието на Бетонния мост
Проектът обхваща конструктивно обследване на северната част на мост "Тодор Александров“. Основни изисквания са свързани с изготвянето на технически проект за основен ремонт на двете съоръжения и стълбищата.
Според техническия проект трябва да бъде подобрено отводняването и да се положи нова асфалтобетонна настилка, както и да се монтират парапети и предпазни огради.
Самото обследване ще бъде на няколко етапа. Първият започва след подписването на договора. В него са включени геодезически дейности, инженерно-геоложки проучвания и доклад, заснемане на всички конструктивни елементи, статични и динамични проверки, проектни предложения за ремонт и проучване за асансьорна уредба.
При втория етап ще има разработване на идеен проект за възможна нова връзка (бул. "Христо Ботев“ – бул. "Македония“). Уточнено е, че това не е част от текущия ремонт.
Стойността на обществената поръчка е в размер на 183 000 лв. без ДДС. Офертите ще се приемат до 24 септември.
Проектът трябва да осигури надеждност, дълготрайност и безопасност. Бетонният мост е построен преди 45 години и досега не е ремонтиран.
