ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Започва дългоочакван основен ремонт на улица в Пловдив, която не е пипана от 50 години
Това е една от най-важните вътрешноквартални улици и първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век.
Ремонтът ще обхване два участъка – откъм Пещерско шосе до училище "Елин Пелин“, като в тези зони ще се извършват дейности по ВиК мрежата. Проектът включва полагане на нов асфалт, изграждане на тротоари, паркоместа и ново улично осветление.
В рамките на ремонта ще се извърши и подмяна на водопровода и канализацията, съвместно с "ВиК – Пловдив“. Изпълнител на проекта е фирма "Парсек груп“, а възложител – Община Пловдив. Стойността на ремонта възлиза на 1,85 млн. лева.
Срокът за завършване на обекта е до края на годината.
Жителите и шофьорите в района се призовават да се съобразяват с временната организация на движението и да планират пътуванията си, за да избегнат затруднения по време на ремонтните дейности.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 310
|предишна страница [ 1/52 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Село до Пловдив: Две години нищо, нито един лев не се дава за инф...
11:00 / 14.09.2025
Танцова сензация от Кавказ пристига за първи път в България, ще и...
10:59 / 14.09.2025
Отвратително и опасно: Пловдив потъва в боклуци, контейнерите пре...
10:09 / 14.09.2025
Приходите от нощувки в Пловдив достигнаха 10.7 млн. лв., българит...
09:25 / 14.09.2025
Шофьорите в Пловдив масово потъпкват маркировката на ключови кръс...
08:55 / 14.09.2025
Облачна неделя в Пловдив
08:42 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS