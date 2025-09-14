ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Започва дългоочакван основен ремонт на улица в Пловдив, която не е пипана от 50 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:08Коментари (0)573
©
Дългоочакваният основен ремонт на една от последните павирани улици в Пловдив започва на 16 септември. Става дума за ул. "Генерал Колев“ в район "Западен“.

Това е една от най-важните вътрешноквартални улици и първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век.

Ремонтът ще обхване два участъка – откъм Пещерско шосе до училище "Елин Пелин“, като в тези зони ще се извършват дейности по ВиК мрежата. Проектът включва полагане на нов асфалт, изграждане на тротоари, паркоместа и ново улично осветление.

В рамките на ремонта ще се извърши и подмяна на водопровода и канализацията, съвместно с "ВиК – Пловдив“. Изпълнител на проекта е фирма "Парсек груп“, а възложител – Община Пловдив. Стойността на ремонта възлиза на 1,85 млн. лева.

Срокът за завършване на обекта е до края на годината.

Жителите и шофьорите в района се призовават да се съобразяват с временната организация на движението и да планират пътуванията си, за да избегнат затруднения по време на ремонтните дейности.


Още по темата: общо новини по темата: 310
09.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
04.09.2025 »
30.08.2025 »
05.05.2025 »
предишна страница [ 1/52 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Село до Пловдив: Две години нищо, нито един лев не се дава за инф...
11:00 / 14.09.2025
Танцова сензация от Кавказ пристига за първи път в България, ще и...
10:59 / 14.09.2025
Отвратително и опасно: Пловдив потъва в боклуци, контейнерите пре...
10:09 / 14.09.2025
Приходите от нощувки в Пловдив достигнаха 10.7 млн. лв., българит...
09:25 / 14.09.2025
Шофьорите в Пловдив масово потъпкват маркировката на ключови кръс...
08:55 / 14.09.2025
Облачна неделя в Пловдив
08:42 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Махаме павираните улици в Пловдив
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: