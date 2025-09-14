Започва дългоочакван основен ремонт на улица в Пловдив, която не е пипана от 50 години

© Дългоочакваният основен ремонт на една от последните павирани улици в Пловдив започва на 16 септември. Става дума за ул. "Генерал Колев“ в район "Западен“.



Това е една от най-важните вътрешноквартални улици и първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век.



Ремонтът ще обхване два участъка – откъм Пещерско шосе до училище "Елин Пелин“, като в тези зони ще се извършват дейности по ВиК мрежата. Проектът включва полагане на нов асфалт, изграждане на тротоари, паркоместа и ново улично осветление.



В рамките на ремонта ще се извърши и подмяна на водопровода и канализацията, съвместно с "ВиК – Пловдив“. Изпълнител на проекта е фирма "Парсек груп“, а възложител – Община Пловдив. Стойността на ремонта възлиза на 1,85 млн. лева.



Срокът за завършване на обекта е до края на годината.



Жителите и шофьорите в района се призовават да се съобразяват с временната организация на движението и да планират пътуванията си, за да избегнат затруднения по време на ремонтните дейности.