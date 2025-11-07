ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва Plovdiv Jazz Fest с голям концерт и джем сешън
За 11- а поредна година Пловдив празнува джаза. Фестивалът започва днес в Дом на културата "Борис Христов", от 19.30 часа. Всяка една от фестивалните вечери ще има по два концерта и фестивалният билет за една вечер важи и за двата концерта.
Тази вечер започва с голям концерт на най-добрия биг бенд в България "All-Star Big Band".
"Това е една формация, която събира двама от законодателите на съвременния български джаз – Христо Йотов и Антони Дончев. Двамата правят селекцията на най-добрите български джаз музиканти, които ще бъдат включени в групата на бенда. И смея да твърдя, че ни чака оригинална музика, която следва новите тенденции в съвременния джаз, импровизационната музика. Ще видим на сцената и Вили Стоянов, който и тази година за втори път ще бъде водещ на Plovdiv Jazz Fest. Той е наистина една много силна и смислена личност, при това атрактивна, защото освен че е фантастичен джаз музикант, композитор, лидер на други групи, е и човек, който умее да се изразява еднакво добре и с музикалния език, и с думите", съобщи Кацарова.
След тях на сцената ще се качат стари познайници на Plovdiv Jazz Fest от 2015 г., когато фестивалът стартира. Това са Виктория Толстой и Якоб Карлсон - шведски джаз музиканти. Музикантите пристигат 10 години по-късно в Пловдив, но този път с трио. Любопитна подробност е, че Виктория Толстой, която е праправнучка на Лев Толстой. Тя е рожба на любовна история между един от синовете на руския писател и шведска джаз дама, чийто баща е доктор.
Якоб Карлсон, от своя страна, е един от най-впечатляващите европейски джаз пианисти. Той е считан за най-добрият съвременен шведски джаз пианист, наследник на Есбьорн Свенсон.
Всяка година по време на Plovdiv Jazz Fest, освен концертите на голяма сцена, има и джем сешъни във Bee Bop Café. Тази вечер след големия концерт, от 23.00 часа във Bee Bop Café ще има премиера на Академичния джаз бенд, който е създаден към АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ по идея на ректора на академията Жан Пехливанов. Лидер на бенда е Мирослав Турийски.
