Започнаха да й разказват играта на най-новата улица в Пловдив. Така читател на Plovdiv24.bg лаконично, но същевременно и категорично коментира видяното от него на ул. "Славянска" в града под тепетата. Поводът е до болка познат - паркиране върху тротоар. На пет метра след знак, забраняващ престоя и паркирането. Върху тротоар, който бе изграден и направен преди по-малко от месец.



Ремонтираният участък е от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой". Освен новите водопровод, канализация и кабелна мрежа, бяха обновени тротоарите и са монтирани новите улични лампи.



Бяха засадени последните 15 дървета от всички 54 броя, каза за медията ни инж. Цанко Драгиев, управител на фирмата изпълнител на обекта "Драгиев и ко". Улицата бе отворена за движение на 22 декември.