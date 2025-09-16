Започна обновяването на две ключови улици в Пловдив

© Започна обновяването на вътрешнокварталните улици "Славянска“ в район "Източен“ и "Генерал Колев“ в район "Западен“ в Пловдив, съобщи кметът Костадин Димитров.



Ремонтът на ул. "Славянска“ обхваща зоната от ул. "Лев Толстой“ до бул. "Източен“.



По време на реконструкцията ще се изградят водопровод и канализация, улични ревизионни и дъждоприемни шахти, тротоари и улично осветление, ще се монтират нови пожарни хидранти. Предстои и подмяна на съществуващата стара настилка с нова асфалтобетонова. В проекта има специална част, която касае озеленяването и включва изграждане на поливна система и засаждане на нови дървесни видове.



Рехабилитацията на ул. "Генерал Колев“ обхваща участъка от бул. "Пещерско шосе“ до ул. "Димитър Страшимиров“. По време на ремонта, съвместно с "ВиК - Пловдив“, ще се извърши подмяна на водопровода и канализацията. Проектът включва премахване на старата паважна настилка и полагане на нова асфалтобетонова, изграждане на тротоари, обособяване на паркоместа и монтаж на ново улично осветление.



И двата обекта са финансирани от държавния бюджет по капиталовите разходи за инвестиционната програма на общините. И на двете улици е въведена временна организация на движение.