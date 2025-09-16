ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Започна обновяването на две ключови улици в Пловдив
Ремонтът на ул. "Славянска“ обхваща зоната от ул. "Лев Толстой“ до бул. "Източен“.
По време на реконструкцията ще се изградят водопровод и канализация, улични ревизионни и дъждоприемни шахти, тротоари и улично осветление, ще се монтират нови пожарни хидранти. Предстои и подмяна на съществуващата стара настилка с нова асфалтобетонова. В проекта има специална част, която касае озеленяването и включва изграждане на поливна система и засаждане на нови дървесни видове.
Рехабилитацията на ул. "Генерал Колев“ обхваща участъка от бул. "Пещерско шосе“ до ул. "Димитър Страшимиров“. По време на ремонта, съвместно с "ВиК - Пловдив“, ще се извърши подмяна на водопровода и канализацията. Проектът включва премахване на старата паважна настилка и полагане на нова асфалтобетонова, изграждане на тротоари, обособяване на паркоместа и монтаж на ново улично осветление.
И двата обекта са финансирани от държавния бюджет по капиталовите разходи за инвестиционната програма на общините. И на двете улици е въведена временна организация на движение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 312
|предишна страница [ 1/52 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив заприлича на гето, много грозно, върнахме се в 90-те
11:53 / 16.09.2025
Почина Тодор Горинов, отдал живота си на културата на Пловдив
11:51 / 16.09.2025
Мотоциклетист бере душа в Пловдив
12:15 / 16.09.2025
Намерени са документите на удавницата в Гребния канал
10:12 / 16.09.2025
Започна ремонт на една от последните големи павирани улици в Плов...
10:48 / 16.09.2025
"Слънчеви лъчи" започва строителството на трети супермаркет
09:22 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS