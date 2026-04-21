Мащабно почистване на централната улица в най-големия етнически квартал в Европа - "Столипиново" започна тази сутрин. В два последователни дни - 21 и 22 април, ул. "Ландос" е домакин на мащабна гражданска кампания под надслов "Да почистим нашия квартал!". Акцията е насочена към почистване, облагородяване и създаване на по-добра жизнена среда за всички жители, предава репортер на Plovdiv24.bg.

След почистването има идея да бъдат поставени минимум 50 нови кошчета за отпадъци. Ще бъдат боядисани бордюрите в районите около близките училище и детска градина. Ще се засадят 50 дръвчета и ще се обособят зони за отдих с пейки с вдъхновяващи послания.

"Тази кампания не е просто почистване – тя е силен символ на общностна ангажираност, отговорност и желание за промяна. Очакваният резултат е създаване на устойчив модел за сътрудничество между гражданите, местната власт и организациите, работещи на терен" - обясняват организаторите от Фондация за регионално развитие "Рома - Пловдив".

В акцията ще се включат между 100 и 200 доброволци, включително представители на различни общности, обединени от идеята за по-чист и подреден град. За всички участници в кампанията са осигурени необходимите материали - чували и ръкавици, както и храна и вода за доброволците.