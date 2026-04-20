На 21 и 22 април 2026 г. в кв. "Столипиново" – най-големия етнически квартал в Европа – ще се проведе мащабна гражданска кампания под надслов "Да почистим нашия квартал!“, насочена към почистване, облагородяване и създаване на по-добра жизнена среда за всички жители. Това съобщиха организаторите на проявата за Plovdiv24.bg:

Старт: 21.04.2026 10:00 часа

Място: Улица "Ландос" 81

Организатор: Фондация за регионално развитие "Рома – Пловдив"

Инициативата ще обхване централната част на ул. "Ландос“ и ще събере между 100 и 200 доброволци, включително представители на различни общности, обединени от идеята за по-чист и подреден град.

Основните дейности включват:

мобилизиране на широка доброволческа мрежа;

поставяне на минимум 50 нови кошчета за отпадъци;

боядисване на бордюри в районите около училище и детска градина;

засаждане на 50 дръвчета и създаване на зони за отдих с пейки с вдъхновяващи послания;

осигуряване на всички необходими материали – чували, ръкавици, както и храна и вода за участниците.

Тази кампания не е просто почистване – тя е силен символ на общностна ангажираност, отговорност и желание за промяна. Очакваният резултат е създаване на устойчив модел за сътрудничество между гражданите, местната власт и организациите, работещи на терен.

Организаторите отправят покана към медиите да отразят събитието и да станат част от позитивния разказ за "Столипиново" – разказ за активност, солидарност и надежда.