Започна дългоочакваният ремонт на Жълтото училище в Пловдив
Автор: Цвети Тончева 15:01
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Започна дългоочакваният ремонт на Жълтото училище в Пловдив, съобщи в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" доц. Жан Пехливанов, ректор на АМТИИ - Пловдив.

"Това става след близо 9 години, защото ремонтът е спрян през 2016 г. от НИНКН, за да може всичко да бъде направено по най-светлия начин. И след ужасно много ходене по мъките – аз съм ходил няколко пъти до НИНКН в последната година, в края на краищата, някъде в началото на лятото взехме одобрение. Това е вече четвърти план, с много корекции.

В този план има стъклени стени, които трябва да се видят в бъдеще, кирпичени стени, автентични, в самата постройка. Гредореда също остава със стъкло отгоре на места, за да може да се види какво е било. След което започнаха пожарни командири, кмета, общината – дълга и широка. И в края на краищата, на 13 септември взех всички документи официално и от тогава работим на много високи обороти.

Пусковият срок е стандартен –  6 месеца. 180 работни дни.

Пехливанов е убеден, че срока ще бъде спазен, тъй като вече са подменили цялото подпокривно пространство. На 100% са подменени греди, обшивки, керемиди, улуците са чисто нови, комините са измазани. Гредоредът на първия етаж е на 90% сменен, има още малко за смяна. Изграждат се стени отдолу, за да могат да стъпят върху тях гредите.

По план се правят метални колони.

"Нещата вървят по план. В момента мажем всичко отвътре със специални френски мазилки. Сложно е, защото стените на училището са много стари, голяма част от тях са кирпичени", посочи още Пехливанов.

До ден-два ще бъде измазано всичко отвътре и започват да мажат отвън. Когато вътре е стабилизирано, отвънка се слага отново армировка на цялата сграда, обшива се и с машини се нанася здраво мазилката в стената.

"Предстои другата седмица да говоря с кмета да спрем една уличка за двайсетина, тъй като там не е изкъртена старата мазилка. Тя изглежда добре, но трябва да бъде махната, за да се измаже всичко. И докато още времето позволява, да затворим отвън. След това започваме да работим усилено отвътре. Имаме да леем. Поръчали сме дограмата. Тя е дървен стъклопакет, който е много скъп. Той може би ще дойде някъде през март месец. Тогава ще измажем и отвън с тази специална мазилка, която е за реставрация. Върху нея ще се боядисва, ще се рисува каквото трябва.", разказа още ректорът на АМТИИ доц. Жан Пехливанов.

Той поясни още, вътре се прави и инсталацията за парно, ВИК и др. 

Ректорът на Музикалната академия в Пловдив обясни още, че Жълтото училище ще си изпълнява функциите на образователна сграда, тъй като имат огромен недостиг на стаи. Идеята е долу да има една галерия за художниците, така е и по проект, както и концертна зала. Ще има и големи аудитории, които да побират около 80 човека, каквито в момента няма в централната сграда.

Предстои да се закупят и нови пиана, нови чинове. На въпроса ще стигнат ли за всичко отпуснатите пари, Пехливанов отговори: 

"Парите са мой проблем. Смятам, че ще се оправя. Няма как да стигнат, тъй като това, което е заложено, го има непокътнато, с изключение на някои малки разходи за основи, за копане. Доста работа е свършена от предния предприемач.

Слава богу, успяха да ни върнат капарото преди да се откажат от договора. Има нова фирма, която е спечелила конкурса, която работи много коректно. Аз съм заявил пари, които ми трябват, до министъра на образованието и въобще до София и смятам, че няма да има проблем".

Може би през април Академията, заедно с общината, ще започнат работа по проект за целия подстъп към Античния театър, тъй като той няма вход. Там трябва да се бутнат стените точно до паметника на Сашо Сладура и да стане една голяма алея, която да води до Античния театър.

Амбициите на ръководството на Академията са през месец септември вече да влязат и да учат в Жълтото училище. Документално сградата трябва да бъде готова и по-рано, но все пак ще се чака и Акт 16, има и още приемателни работи.

Сградата е строена през 1868 г. и е дело на брациговския майстор Тодор Дамов.  Училището е построено през 1868 година с благоволението на султан Абдул Азис хан. След построяването ѝ в нея е настанено Пловдивското главно училище – първата пловдивска гимназия, създадена на базата на епархийското училище "Св. св. Кирил и Методий“ с цел да подготвя учители и свещеници. В Жълтото училище са учили Иван Вазов, Тодор Каблешков, Димчо Дебелянов. 

От 1964 г. сградата се използва от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство.


