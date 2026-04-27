Дейностите по реконструкцията на Жълтото училище все още не са приключили, работи се усилено. Предстои да започне работата по външните мазилки. В момента се правят последни шпакловки. Всички дейности се извършват изцяло по предписанието на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), съобщи за Plovdiv24.bg ректорът на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) "Проф. Асен Диамандиев" доц. д-р Жан Пехливанов, които стопанисват сградата.

"Видях снимките във Фейсбук, в тях се набляга, че дограмата е PVC. Това са пълни глупости, не е вярно! Дограмата е дървена, дървен стъклопакет, възможно най-скъпият стъклопакет, така както е по предписанието на НИНКН. 7 000 лева струва един прозорец. Тези прозорци ме забавиха месеци наред. Заради тях забавям външната фасада. Няма нищо нередно, всичко си е по стандарт. И това наистина е възможно най-скъпият дървен стъпопакет", каза Пехливанов и добави, че тепърва ще се почиства пяната от поставянето на дограмата, няма нищо отчупено там. Работата все още не е довършена.

През май на обекта идват художниците, които ще започнат да рисуват линии и цветове по фасадата. Мазилката вече е взета. Тя също е специална, архивна, в оригиналния цвят. Това ще е последният стадий от реконструкцията.

"Зависи от времето, но сградата трябва да бъде въведена в експлоатация през месец септември", съобщи още Жан Пехливанов.

Чака се да бъдат доставени дървените врати, защото вътре всичко е също дърво. Тоалетната е като за 21 век, но това не може да бъде и друго. Всичко е по план, който е одобрен и затова става толкова бавно.

"Може би ние сме единственото училище, което се строи със собствени средства. Имаме един милион, който е даден през 2016 година за строеж. Днес всичко е поскъпнало в пъти. Сградата реално не е наша. Тя е на Министерството на образованието. Аз строя чужда сграда на практика. Но всичко е както трябва. Хората са доволни, всички са щастливи.

В момента всички тавани вътре са направени също с дървоте не са довършени още. Таванът е както е бил тогава. Прозорците са дървени, вратите са дървени, както е заложено. И в момента има плочки само в санитарните възли, в баните. Отдолу е заведенето.

Всички етажи са с дървено дюшеме, което в момента вече се поставя. Фасадата и по нищо не би трябвало да се различава от онова време.

Жан Пехливанов е възмутен, че се пишат неверни неща, тъй като докато не се приключи с дейностите се създава грешна представа.

Ректорът на Академията припомни, че реконструкцията на сградата започна през 2006 година. Вече няколко години нищо не се случва. Имаме даден 1 милион тогава от правителството и 100 хиляди лева а от общината в същата година, С реставрациите досега тези средства са изразходвани. Работи се по четвърти проект, всички това са разходи и много работно време. Повече свършено е със собствено финансиране.

"Имах обещани пари от Министерството на образованието, които бяха потвърдени, но с падането на правителството тогава всичко спря. След което аз писах много писма до Сергей Игнатов. Той и в момента е министър, но няма такива възможности. Бяха обещани 100 000 лева по някакви техни параграфи. И ние бяхме заявили, но така и не сме получили нито една стотинка.

Това, на което се надяваме, са китайските студенти и инвестираме в тях. Това е цялата истина.", добави Жан Пехливанов.

Би трябвало от началото на май да почне да се поставя жълтият цвят. Последният пласт преди него е лепило, което е специално за реставрация, така че боята отгоре да не хваща мухъл, да няма влага, да пропуска, да диша.

"Това са модерните технологии. Архитект Петров ги е подписал. Те го смениха, но той отново е начело на НИНКН", добави Пехливанов..