Снимки на прозорците на ремонтираното в момента Жълто училище в Стария Пловдив предизвикаха бурна реакция в социалната мрежа. Те са публикувани в специализираната страница "Архитектурата на възрожденския Пловдив" и авторът им пита какво се случва.

Случва се това, че от миналия септември в Жълтото училище се извършва ремонт. Реконструкцията и укрепването се прави по проект на пловдивското архитектурно студио "Кинекс", одобрен от НИНКН. Дограмата е висококачествена дървена, петкамерна, двоен стъклопакет. Използваният материал е смърч и прозорците са направени по специална поръчка в една от най-големите български компании. Изработката им е отнела 6 месеца. Само единият струва 7000, каза пред репортер на Plovdiv24.bg ректорът на АМТИИ доц. д-р Жан Пехливанов.

Фасадата ще се боядиса в жълт цвят и след това ще се изрисувана. Точният нюанс и състав на боята са получени след анализ на оригинално парче мазилка. Камъкът на първия етаж ще се почисти, фугира и лакира. На западната фасада, откъм основната сграда на академията, като акцент ще се запази разкрития античен градеж. Старовремската врата от източната страна предстои да се реставрира в автентичния й вид.

Възрожденската сграда е строена от брациговския майстор Тодор Дамов. Високата порта издава специално ираде, позволяващо полагането на основния камък. На източния ъгъл, между улиците "Цар Ивайло“ и "Тодор Самодумов“, са запазени оригинални надписи на български и османо-турски, в които се съобщава, че училището е построено през 1868 година с благоволението на султан Абдул Азис хан. Плочите, ознаменуващи събитието, са запазени в оригиналния им вид.

Ремонтът на Жълтото училище трябва да е напълно завършен до началото на новата академична година през септември. АМТИИ е поела ангажимент да обнови мазилката на намиращата се в съседство църква "Св. Димитър Солунски".