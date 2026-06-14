Притеснителен сигнал за площите около спортната база на ЕГ "Пловдив" изпрати читателка на Plovdiv24.bg. Нейното дете тренира в ПФК "Марица", който ползва игрищата на училището.
Директорът на ЕГ "Пловдив" Николай Радев съобщи за Plovdiv24.bg, още на 8 май е изпратил до кметството на район "Северен" писмо с настояване за спешно окосяване на тревата от площите около игрищата. С обратно писмо, получено на 22 май в училището, районната администрация уведомява ръководството на гимназията, че по компетентност сигналът е препратен на ОП "Градини и паркове". До момента обаче косачи не са се появили.
Директорът обясни, че за площите около игрищата преди време е била докарана пръст с храсти. Оттам израснали бурени с дебели по 2-3 сантиметра стъбла, които постепенно са превзели цялото зелено пространство. Впрочем именно това се вижда и от снимките на нашата читателка - тревата е висока колкото детето й.
Проблемът
Никой не знае какво се случва с втория спортен комплекс в двора на езиковите гимназии, който трябваше, най-общо казано, да се направи по модела на Младежкия център на Гребната база.
На игрищата има хора до късно вечер и охраната на училището не може да ги изгони, а паркингът на строителния хипермаркет е пълен с коли. Проблем е и фактът, че спортните обекти се ползват съгласно предварителния акт образец 19, който удостоверява извършените строително-монтажни дейности. Няма издаван акт образец 16, т.е. Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Това е финалният документ в строителството и той удостоверява, че обектът е напълно завършен, безопасен и отговаря на всички нормативни изисквания.
Хронология
Изграждането на спортния комплекс "Младежки център-2" започна в края на 2022 г. и на първата копка присъства футболната легенда Христо Стоичков. За строителството беше избрана фирма "МСпорт Брос" на някогашната баскетболна звезда Никола Трайков. Етап I струваше близо 5.8 милиона лева и, въпреки, че общината е разплатила всичко по него, той не е изпълнен по изискванията и не е завършен напълно, тъй като паркоместата и осветлението откъм строителния хипермаркет не са направени.
В първата фаза беше заложено да се изградят: Футболен терен с размери 110/73м с хибридна тревна настилка в зоната на наказателните полета и естествена тревна настилка в останалата част; Футболен терен с размери 110/73м със система от омекотяваща подложка и изкуствена тревна настилка; Мини игрища за футбол (3 броя) със система от омекотяваща подложка и изкуствена тревна настилка; комбинирано игрище за баскетбол и волейбол с габаритни размери 32/19м; комбинирано игрище за хандбал и волейбол с размери 44/24м; тенис корт с размери 36/18м с многослойна полиуретанова настилка; падел корт; съблекални, складови и санитарни помещения; вертикална планировка.
Впоследствие община Пловдив обяви обществена поръчка за етап II на стойност 12 милиона лева, същата фирма "МСпорт Брос" кандидатства.
Процедурата е на Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) и предвижда изграждането на мултифункционален комплекс с множество спортни и обслужващи съоръжения:
- Футболен терен с минимални размери 110м/68м, със система от изкуствена тревна настилка с минимална височина 35 мм и омекотяваща подложка с минимална дебелина 20 мм, игрално поле с минимални размери 105/64 м;
- Тренировъчна зона с пясък с минимални размери 44/24м;
- Лекоатлетическа писта;
- Мултифункционална спортна зала с пристройка с обслужващи помещения;
- Съблекални, складове, санитарни помещения, обслужващи откритите спортни съоръжения и зрителите;
- Проектиране на канализация и отводняване на всички открити и закрити съоръжения в границите на имота;
- Проектиране на вътрешна ел. инсталации до всички съоръжения;
- Вертикална планировка, озеленяване, изграждане на пътеходи, бордюри, стъпала в имота;
- Ограждане с метални поцинковани пана с полиестерно или ПВЦ покритие и метални поцинковани пилони с полиестерно или ПВЦ покритие, включително изграждане на бетонови фундаменти, количество 315 м‘ – местата за ограждане ще бъдат уточнени по време на проектирането;
- Изграждане на видеонаблюдение.
Първоначалната идея е спортният комплекс да бъде част от цялостната тренировъчна база в двора на езиковите гимназии ЕГ “Пловдив" и ЕГ “Иван Вазов" и да се ползва и от учениците, и от професионални спортисти.