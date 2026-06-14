Притеснителен сигнал за площите около спортната база на ЕГ "Пловдив" изпрати читателка на Plovdiv24.bg. Нейното дете тренира в ПФК "Марица", който ползва игрищата на училището.

Новата база на Английската гимназия е прекрасна, но недовършена. Освен недовършените неща, които са в ресора на кмета, има и друг огромен проблем - това са огромните храсти, заобикалящи игрищата и има опасност от кърлежи и всякакви гадинки - описва ситуацията пловдивчанката.

Директорът на ЕГ "Пловдив" Николай Радев съобщи за Plovdiv24.bg, още на 8 май е изпратил до кметството на район "Северен" писмо с настояване за спешно окосяване на тревата от площите около игрищата. С обратно писмо, получено на 22 май в училището, районната администрация уведомява ръководството на гимназията, че по компетентност сигналът е препратен на ОП "Градини и паркове". До момента обаче косачи не са се появили.

Ние поддържаме както трябва площите в района на училището, но машината ни се счупи, та сега трябва да купуваме и косачка. Техните машини са мощни, за 30 минути ще окосят, но не идват - коментира Николай Радев.

Директорът обясни, че за площите около игрищата преди време е била докарана пръст с храсти. Оттам израснали бурени с дебели по 2-3 сантиметра стъбла, които постепенно са превзели цялото зелено пространство. Впрочем именно това се вижда и от снимките на нашата читателка - тревата е висока колкото детето й.

Проблемът

Никой не знае какво се случва с втория спортен комплекс в двора на езиковите гимназии, който трябваше, най-общо казано, да се направи по модела на Младежкия център на Гребната база.

В нашия двор строят. Три-четири пъти ме викаха в общината да решаваме какво да се направи, но скоро не са ме викали. Знаете, че бях общински съветник, казвал съм много пъти, че няма как да се случи този обект, след като е в нотариалния акт на училището - каза Николай Радев.

На игрищата има хора до късно вечер и охраната на училището не може да ги изгони, а паркингът на строителния хипермаркет е пълен с коли. Проблем е и фактът, че спортните обекти се ползват съгласно предварителния акт образец 19, който удостоверява извършените строително-монтажни дейности. Няма издаван акт образец 16, т.е. Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Това е финалният документ в строителството и той удостоверява, че обектът е напълно завършен, безопасен и отговаря на всички нормативни изисквания.

Хронология

Изграждането на спортния комплекс "Младежки център-2" започна в края на 2022 г. и на първата копка присъства футболната легенда Христо Стоичков. За строителството беше избрана фирма "МСпорт Брос" на някогашната баскетболна звезда Никола Трайков. Етап I струваше близо 5.8 милиона лева и, въпреки, че общината е разплатила всичко по него, той не е изпълнен по изискванията и не е завършен напълно, тъй като паркоместата и осветлението откъм строителния хипермаркет не са направени.

В първата фаза беше заложено да се изградят: Футболен терен с размери 110/73м с хибридна тревна настилка в зоната на наказателните полета и естествена тревна настилка в останалата част; Футболен терен с размери 110/73м със система от омекотяваща подложка и изкуствена тревна настилка; Мини игрища за футбол (3 броя) със система от омекотяваща подложка и изкуствена тревна настилка; комбинирано игрище за баскетбол и волейбол с габаритни размери 32/19м; комбинирано игрище за хандбал и волейбол с размери 44/24м; тенис корт с размери 36/18м с многослойна полиуретанова настилка; падел корт; съблекални, складови и санитарни помещения; вертикална планировка.

Впоследствие община Пловдив обяви обществена поръчка за етап II на стойност 12 милиона лева, същата фирма "МСпорт Брос" кандидатства.

Процедурата е на Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) и предвижда изграждането на мултифункционален комплекс с множество спортни и обслужващи съоръжения:

Футболен терен с минимални размери 110м/68м, със система от изкуствена тревна настилка с минимална височина 35 мм и омекотяваща подложка с минимална дебелина 20 мм, игрално поле с минимални размери 105/64 м;

Тренировъчна зона с пясък с минимални размери 44/24м;

Лекоатлетическа писта;

Мултифункционална спортна зала с пристройка с обслужващи помещения;

Съблекални, складове, санитарни помещения, обслужващи откритите спортни съоръжения и зрителите;

Проектиране на канализация и отводняване на всички открити и закрити съоръжения в границите на имота;

Проектиране на вътрешна ел. инсталации до всички съоръжения;

Вертикална планировка, озеленяване, изграждане на пътеходи, бордюри, стъпала в имота;

Ограждане с метални поцинковани пана с полиестерно или ПВЦ покритие и метални поцинковани пилони с полиестерно или ПВЦ покритие, включително изграждане на бетонови фундаменти, количество 315 м‘ – местата за ограждане ще бъдат уточнени по време на проектирането;

Изграждане на видеонаблюдение.

Първоначалната идея е спортният комплекс да бъде част от цялостната тренировъчна база в двора на езиковите гимназии ЕГ “Пловдив" и ЕГ “Иван Вазов" и да се ползва и от учениците, и от професионални спортисти.