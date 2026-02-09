Зам.-кмет на община "Марица": Няма да оставим хората без превоз

© Няма драми с транспорта, жителите на Строево и Труд няма да останат без обществен превоз - това заяви пред Plovdiv24.bg заместник-кметът на община "Марица" Петър Минков. Той лично се е уверил, че маршрутките по линия № 5 тази сутрин са превозвали по утвърдения график пътниците от двете села.



До напрежение се стигна в петък, когато стана ясно, че от Община "Марица" смятат да пуснат временна мярка за нов превозвач. Информацията предизвика сериозна реакция от жителите на Строево, които събраха подписка в защита на линия номер 5.



Временната мярка не е пусната, тъй като не е подписан договор с превозвача. Новите разписания не са били одобрени от жителите на Строево и част от Труд.



"Ако трябва, ще направим ново разписание и ще го съгласуваме с Петко Ангелов. Имаме 1 година за спешната мярка" - каза още зам.-кметът на "Марица".