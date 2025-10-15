ИЗПРАТИ НОВИНА
Заложиха 19 милиона общински пари за важни обекти
Автор: Диана Бикова 11:54Коментари (0)102
©
Мнозинството в пловдивския общински съвет подкрепи предложение на кметската администрация за осигуряване на съфинансиране в размер на 19 милиона лева в бюджетите на Пловдив за 2026 и 2027 г. Парите ще се използват за изграждане на продължението на бул. “Санкт Петербург", новата сграда на МГ “Акад. Кирил Попов" и саниране на сградата на Административен съд - Пловдив. Проектното предложение е сред одобрените за финансиране в резервния списък от МРРБ проекти за Община Пловдив и за него са осигурени малко над 14 млн. лева от държавата, предава Plovdiv24.bg.

Приемането на решение на ОбС за собствено съфинансиране е по изискване на МРРБ. Не беше прието предложението на Владимир Кисьов от "Съединени за Пловдив" да се отложи разглеждането на точката за следващото заседание, за да бъдат представени финансови разбивки откъде и за сметка на какво ще бъдат осигурени парите. Предупреди, че общинският бюджет за следващите две години може да бъде торпилиран, тъй като капиталовата програма на града е около 30 милиона лева. "Опасяваме се, че нашият общински бюджет ще експлоадира и ще се наложи или да вдигаме данъците, или да теглим кредит" - каза Кисьов. 

Зам.-кметът Владимир Темелков отговори, че сега не е моментът да се обсъжда откъде и как ще бъде осигурено съфинансирането. "Това е фундаментален проект за град Пловдив, ще отпушим трафика. Не съм луд да задължа община Пловдив с 19 милиона лева. Това са тежки проекти" - каза Темелков. Кметът Костадин Димитров призова да се гласува със "за". 

Размяната на реплики между Кисьов и Темелков предизвика продължителен диспут. Коментира се, че в проектите не са включени нито един проект на общинско здравно заведение, въпреки че директори се молят за 30-50 хиляди лева за поправка на течащи покриви, общинското финансиране на изграждането на стадионите, припомни се дори случаят, когато Славчо Атанасов като кмет наниза договора за парите от държавата срещу приемането на софийския боклук. 

В крайна сметка точката беше приета с 29 гласа "за", 5 "против" и 8 "въздържал се".

"Благодаря на тези 29 съветници, които подкрепиха предложението. Към всеки един поименно ще изкажа благодарност. Ще има Математическа гимназия и път до Математическата гимназия" - обеща в заключение Темелков.

Повече гледайте в прикаченото видео!



общо новини по темата: 1
Още новини от Новини от Пловдив:
Нагъл ученик е установен като извършител на престъпление в Пловди...
11:15 / 15.10.2025
Борислав Инчев: Пробивът под Централна гара е застрашен да остане...
10:34 / 15.10.2025
Костадин Димитров предупреди за задаващ се нов проблем
10:27 / 15.10.2025
Ученици крадат в жилищен комплекс от затворен тип в Пловдив
10:20 / 15.10.2025
Близките на жестоко убития мъж от Столетово: Искаме справедливост...
11:29 / 15.10.2025
Притиснаха кмета за замяната на кюмбетата
10:08 / 15.10.2025

