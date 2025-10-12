© виж галерията 19 млн. лева в бюджет 2026 и 2027 година за съфинансиране за проекта за продължението на бул. “Санкт Петербург", новата сграда на МГ “Акад. Кирил Попов" и саниране на сградата на Административен съд - Пловдив предвижда община Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



Предложението до общинските съветници, които трябва да вземат окончателното решение, е внесено от заместник-кмета Владимир Темелков. От неговия ресор се ръководи проекта “Пловдив - достъпен, свързан, привлекателен за живот, работа и образование" по процедура за предоставяне на БФП “Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини - основни центрове за растеж 2021-2027".



Припомняме, че проектното предложение е част от одобрените за финансиране в резервния списък от МРРБ проекти за Община Пловдив.



Малко над 14 млн. лева по проекта са осигурени чрез грант, което е и лимитът на средствата по проекта, които община Пловдив има право да получи. Останалите средства до 33 300 000 лева трябва да бъдат осигурени от партньорите по проекта - Община Пловдив и Административен съд или това са близо 19 200 000 лева съфинансиране.



От тях близо 19 100 000 лева трябва да бъдат предоставени от бюджета на община Пловдив. От тези средства -18,8 млн. лева са за новата сграда на математическата гимназия. 4,5 млн. лева се предвиждат за 2026 г., а останалите са за догодина. 1200 лева са предвидени за авторски надзор за ОУ “Алеко Константинов" и 240 000 лева са за управление и публичност на проекта. Частта, която Административен съд - Пловдив трябва да осигури, е 86 500 лева.



Като цяло проектът цели подобряване на пътната, образователната и публичната инфраструктура на Пловдив. Пътно-транспортната връзка ще подпомогне освен намаляване на трафика и задръстванията, но и самата образователна инвестиция, която е планирана - новата сграда на МГ за минимум 1196 деца. Допълнително се планира строеж, и оборудване на нов модерен сграден фонд за ОУ “Алеко Константинов" - за втория адрес на училището.



Освен енергийно обновяване на сградата на Административния съд в Пловдив се предвижда и озеленяване на зелените площи и пространствата наоколо.



Продължителността на проекта е 36 месеца.