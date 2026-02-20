ИЗПРАТИ НОВИНА
Задържаният за убийството до Пловдив поканил роднина да влезе в къщата и да види убития, който е собственият му баща
Автор: Ивет Калчишкова 12:47
©
26-годишният Ангел Анков, обвинен в умишленото убийство на баща си Тодор Сираков, се изправи пред Окръжния съд в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Съдът разгледа мярката му за неотклонение и реши той да остане за постоянно в ареста.

Убийството е извършено през февруари 2026 г. в село Радиново, област Пловдив, като точната дата се уточнява в хода на разследването.

По делото са разпитани 10 свидетели – роднини и съседи на жертвата и обвиняемия. От показанията им става ясно, че няколко дни преди откриването на тялото Тодор не е бил виждан в центъра на селото, където обичайно е ходел всеки ден. Ангел също посещавал центъра ежедневно. На въпроси къде е Тодор той отговарял, че си е вкъщи, без да дава повече обяснения.

Сестрата на жертвата многократно се опитвала да се свърже с брат си по телефона. Той не отговарял, а по думите ѝ Ангел прекъсвал обаждането.

Роднина на жертвата – Шопова, при която Тодор също ходел всеки ден, споделила, че не го е виждала от няколко дни. По молба на сестрата тя посетила дома на Сираков. Там заварила Ангел и го попитала къде е Тодор. Той ѝ казал, че не е там, но след това заявил, че е вътре, и я поканил да влезе да го види. В една от стаите Шопова открила Сираков безжизнен.

След подадения сигнал Анков се укрил във външната тоалетна на къщата, но бил задържан от разследващите органи. В дома били открити тесла, брадва и нож със следи от червеникаво зацапване. Подобни следи имало и по стените на стаята.

Жертвата е намерена на пода. Установено е разцепване в задната част на главата, като в близост до тялото, е открита теслата.

Назначена е психиатрична експертиза на обвиняемия. Според представителя на прокуратурата трупът е престоял в жилището повече от седмица. Защитникът на Ангел сподели, че мъжът има психично заболяване и не е сигурен дали осъзнава, че е убил баща си. Според него на този етап няма достатъчно данни дали Ангел е убиецът.

Адвокатът му пожела друго по-лека мярка за своя клиент и помоли съда Ангел да бъде преведен в психично заведение и да стане ясно дали да може да участва в процеса.

“Не съм виновен аз“, каза обвиняемият.

Окръжен съд Пловдив го остави за постоянно в ареста. Решението не е окончателно.



Още по темата:
20.02.2026 Този е арестуваният за убийството край Пловдив
19.02.2026 Кървава жестокост в Пловдивско, смърт на мъж вдигна полицията на крак






Още новини от Новини от Пловдив:
Сблъсък между тир и микробус на Скобелева майка
13:30 / 20.02.2026
Този е арестуваният за убийството край Пловдив
12:10 / 20.02.2026
ЧСИ продава голяма производствена база в Пловдивско
11:47 / 20.02.2026
Тежък инцидент с туба бензин, млада жена е с множество изгаряния ...
11:45 / 20.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпв...
11:26 / 20.02.2026
Сигнал от северната част на Пловдив: Бог високо, цар далеко
10:09 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
