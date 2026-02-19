Кървава жестокост в Пловдивско, смърт на мъж вдигна полицията на крак

© На 18 февруари 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.А., на 26 г., за това, че на неустановена дата през месец февруари 2026 г. в с. Радиново, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил Т.С, на 57 г. – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.



На 17 февруари 2026 г., към 17,30 часа, е подаден сигнал в РУ-Труд за това, че в къща в с. Радиново, обл. Пловдив, е бил намерен починал Т.С. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че той е бил удрян по главата с твърд предмет. Полицейските служители открили в постройка в двора на къщата А.А,, който обитавал дома заедно с пострадалия. Установява се датата на настъпване на смъртта.



По досъдебното производство се извършват действия по разследването.



Обвиняемият А.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.