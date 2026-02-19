ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Кървава жестокост в Пловдивско, смърт на мъж вдигна полицията на крак
На 17 февруари 2026 г., към 17,30 часа, е подаден сигнал в РУ-Труд за това, че в къща в с. Радиново, обл. Пловдив, е бил намерен починал Т.С. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че той е бил удрян по главата с твърд предмет. Полицейските служители открили в постройка в двора на къщата А.А,, който обитавал дома заедно с пострадалия. Установява се датата на настъпване на смъртта.
По досъдебното производство се извършват действия по разследването.
Обвиняемият А.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Кметът на община "Марица" говори за 10-20 милиона, без да знае, ч...
09:12 / 19.02.2026
След 3 взривени газови бутилки: Пловдивски пожарникари се натъкна...
09:52 / 16.02.2026
С конкурси за вино и мезета бе отбелязан Трифон Зарезан в Община ...
12:21 / 15.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те об...
12:04 / 14.02.2026
Пиян и без книжка предизвика кърваво меле в Пловдивско, един е за...
11:46 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един е...
08:04 / 14.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS