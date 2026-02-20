© Plovdiv24.bg В Пловдивския окръжен съд доведоха арестувания за тежкото криминално престъпление, за което Plovdiv24.bg съобщи вчера. Днес магистратите ще решат дали той да остане в ареста, или спрямо 26-годишния мъж да бъде взета друга мярка за неотклонение.



На 18 февруари 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Ангел Анков, за това, че на неустановена дата през месец февруари 2026 г. в село Радиново, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил Т.С, на 57 г. – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.



На 17 февруари 2026 г., към 17,30 часа, е подаден сигнал в РУ-Труд за това, че в къща в селото е бил намерен починал Т.С. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че той е бил удрян по главата с твърд предмет. Полицейските служители открили в постройка в двора на къщата Ангел Анков, който обитавал дома заедно с пострадалия. Установява се датата на настъпване на смъртта.



По досъдебното производство се извършват действия по разследването. Обвиняемият Ангел Анков бе задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.



