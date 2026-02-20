ЗАРЕЖДАНЕ...
|Този е арестуваният за убийството край Пловдив
На 18 февруари 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Ангел Анков, за това, че на неустановена дата през месец февруари 2026 г. в село Радиново, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил Т.С, на 57 г. – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.
На 17 февруари 2026 г., към 17,30 часа, е подаден сигнал в РУ-Труд за това, че в къща в селото е бил намерен починал Т.С. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че той е бил удрян по главата с твърд предмет. Полицейските служители открили в постройка в двора на къщата Ангел Анков, който обитавал дома заедно с пострадалия. Установява се датата на настъпване на смъртта.
По досъдебното производство се извършват действия по разследването. Обвиняемият Ангел Анков бе задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
