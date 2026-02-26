ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арестуваният за убийството до Пловдив отива в лудница
Апелативният съд прецени, че от събраните до момента доказателства правилно е определено от окръжния съд, че може да се направи обосновано подозрение за съпричастност на Ангел Анков към деянието, в което е обвинен.
По повод писмо от ареста, в което се съобщава за агресивно поведение на обвиняемия в следствения арест и оплаквания на другите задържани за упражнен върху тях психически тормоз, управата на ареста е изпратила задържания на преглед при психиатър.
Поставена му е диагноза "психично разстройство“ с препоръка лицето да бъде настанено на лечение в психиатричната болница в Ловеч. Съдът издаде разпореждане за изпълнение на предписанието за лечение.
Определението на апелативния съд е окончателно.
