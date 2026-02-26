ИЗПРАТИ НОВИНА
Арестуваният за убийството до Пловдив отива в лудница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:58
© Plovdiv24.bg
Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 26-годишния Ангел Анков. Срещу него е повдигнато обвинение за това, че на неустановена дата през м. февруари 2026 г. в с. Радиново умишлено е умъртвил баща си Тодор Сираков, като деянието, е наказуемо с "лишаване от свобода" от 10 до 20 години.

Апелативният съд прецени, че от събраните до момента доказателства правилно е определено от окръжния съд, че може да се направи обосновано подозрение за съпричастност на Ангел Анков към деянието, в което е обвинен.

По повод писмо от ареста, в което се съобщава за агресивно поведение на обвиняемия в следствения арест и оплаквания на другите задържани за упражнен върху тях психически тормоз, управата на ареста е изпратила задържания на преглед при психиатър.

Поставена му е диагноза "психично разстройство“ с препоръка лицето да бъде настанено на лечение в психиатричната болница в Ловеч. Съдът издаде разпореждане за изпълнение на предписанието за лечение.

Определението на апелативния съд е окончателно.


Статистика: