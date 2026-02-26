Арестуваният за убийството до Пловдив отива в лудница

© Plovdiv24.bg Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 26-годишния Ангел Анков. Срещу него е повдигнато обвинение за това, че на неустановена дата през м. февруари 2026 г. в с. Радиново умишлено е умъртвил баща си Тодор Сираков, като деянието, е наказуемо с "лишаване от свобода" от 10 до 20 години.



Апелативният съд прецени, че от събраните до момента доказателства правилно е определено от окръжния съд, че може да се направи обосновано подозрение за съпричастност на Ангел Анков към деянието, в което е обвинен.



По повод писмо от ареста, в което се съобщава за агресивно поведение на обвиняемия в следствения арест и оплаквания на другите задържани за упражнен върху тях психически тормоз, управата на ареста е изпратила задържания на преглед при психиатър.



Поставена му е диагноза "психично разстройство“ с препоръка лицето да бъде настанено на лечение в психиатричната болница в Ловеч. Съдът издаде разпореждане за изпълнение на предписанието за лечение.



Определението на апелативния съд е окончателно.