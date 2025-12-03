ИЗПРАТИ НОВИНА
За свършеното от "Пловдив 2019" през годината - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 13:54Коментари (0)150
© Фейсбук
Пловдив е първият български град Европейска столица на културата. Инициативата е подкрепена от местната власт и на 27 септември 2011 г. е създадена Общинска фондация "Пловдив 2019", която има за цел да организира и реализира проекта ЕСК.

Вече няколко години Пловдив е една огромна сцена, където културните събития не спират. Днес отново ще говорим за фондация "Пловдив 2019", за свършеното през годината . Наш гост ще е Виктор Янков, от Общинска фондация "Пловдив 2019". 

И днес ще усетим коледния дух в Пловдив, където вчера бе открита ледена пързалка.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


