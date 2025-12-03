ЗАРЕЖДАНЕ...
|За свършеното от "Пловдив 2019" през годината - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Вече няколко години Пловдив е една огромна сцена, където културните събития не спират. Днес отново ще говорим за фондация "Пловдив 2019", за свършеното през годината . Наш гост ще е Виктор Янков, от Общинска фондация "Пловдив 2019".
И днес ще усетим коледния дух в Пловдив, където вчера бе открита ледена пързалка.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
