За свършеното от "Пловдив 2019" през годината - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Пловдив е първият български град Европейска столица на културата. Инициативата е подкрепена от местната власт и на 27 септември 2011 г. е създадена Общинска фондация "Пловдив 2019", която има за цел да организира и реализира проекта ЕСК.



Вече няколко години Пловдив е една огромна сцена, където културните събития не спират. Днес отново ще говорим за фондация "Пловдив 2019", за свършеното през годината . Наш гост ще е Виктор Янков, от Общинска фондация "Пловдив 2019".



И днес ще усетим коледния дух в Пловдив, където вчера бе открита ледена пързалка.



