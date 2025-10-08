ЗАРЕЖДАНЕ...
|За синхрона между трите звена в Ансамбъл "Тракия" - слушайте в "Цветовете на Пловдив"
Днес ще се опитаме да разберем как се работи с такъв голям екип от танцьори, певци и оркестранти, лесно ли се постига синхрона и още неща от кухнята на този популярен и обичан ансамбъл. Наш гост ще бъде проф. Даниела Дженева, главен художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл "Тракия".
В края на предаването ни ще разберем как посрещнаха в Брюксел хористите от най-старата певческа формация у нас – пловдивския хор "Ангел Букорещлиев".
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
