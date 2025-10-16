ЗАРЕЖДАНЕ...
|За работата с децата в Етнографския музей - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Как точно се осъществява работата с децата в Регионалния етнографски музей Пловдив ще ви разкажем заедно с музейния педагог Светлана Василева.
Ще ви запознаем по-подробно и с инициатива Радио "Книгоманче", където може да
се слушат актьорски четения на приказки от фонда на Детски отдел към НБ"Иван Вазов" . Пловдив. Ще поговорим с Виделина Гандева, която е в основата на тази идея.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
