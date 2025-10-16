За работата с децата в Етнографския музей - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Фейсбук Неформалната образователна среда в Регионалния етнографски музей е особено привлекателна за децата, защото там те учат чрез преживяване и игра. Това повишава мотивацията им да участват активно и в учебния процес, твърдят музейните специалисти.



Как точно се осъществява работата с децата в Регионалния етнографски музей Пловдив ще ви разкажем заедно с музейния педагог Светлана Василева.



Ще ви запознаем по-подробно и с инициатива Радио "Книгоманче", където може да



се слушат актьорски четения на приказки от фонда на Детски отдел към НБ"Иван Вазов" . Пловдив. Ще поговорим с Виделина Гандева, която е в основата на тази идея.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.