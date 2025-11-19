За нововъведенията в Природонаучния музей в Пловдив и за едно събитие с благородна цел, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Отново сме в Природонаучния музей в Пловдив, за да поговорим за нововъведенията там, които като магнит привличат посетители. Първият ден от тази седмица се оказа изключително вълнуващ, защото официално бе открита новата експозиционна зала "Африка" и първото по рода си зоокафе в България.



Това е важна стъпка в развитието на Природонаучния музей. С директора на институцията Огнян Тодоров ще си поговорим отново за най-интересното от новата експозиция и за всички нововъведения там от последните години.



Днес ще чуем и един анонс за предстоящо събитие с благородна кауза "Добрият пример". Красимир Джамбазов, от Командерия "Улпия", част от Ордена на Рицари -Тамплиери ще ни разкаже повече за тази фантастична вечер и каузата и.



В края на предаването ни, с помощта на Любозар Фратев, председател на Съвет по туризъм, ще разберем какво интересно ще се случи на тазгодишното "Дефиле на младото вино" в Пловдив, което стартира през следващите дни.



