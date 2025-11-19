ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
За нововъведенията в Природонаучния музей в Пловдив и за едно събитие с благородна цел, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:19Коментари (0)68
©
Отново сме в Природонаучния музей в Пловдив, за да поговорим за нововъведенията там, които като магнит привличат посетители. Първият ден от тази седмица се оказа изключително вълнуващ, защото официално бе открита новата експозиционна зала "Африка" и първото по рода си зоокафе в България. 

Това е важна стъпка в развитието на Природонаучния музей. С директора на институцията Огнян Тодоров ще си поговорим отново за най-интересното от новата експозиция и за всички нововъведения там от последните години.

Днес ще чуем и един анонс за предстоящо събитие с благородна кауза "Добрият пример". Красимир Джамбазов, от Командерия "Улпия", част от Ордена на Рицари -Тамплиери ще ни разкаже повече за тази фантастична вечер и каузата и.

В края на предаването ни, с помощта на Любозар Фратев, председател на Съвет по туризъм, ще разберем какво интересно ще се случи на тазгодишното "Дефиле на младото вино" в Пловдив, което стартира през следващите дни.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


Още по темата: общо новини по темата: 444
18.11.2025 »
17.11.2025 »
16.11.2025 »
13.11.2025 »
12.11.2025 »
10.11.2025 »
предишна страница [ 1/74 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Samsung открива новия си магазин именно в Mall Plovdiv Plaza – ощ...
12:00 / 19.11.2025
ПТП затруднява движението на оживено кръстовище в Пловдив
11:49 / 19.11.2025
Семейство от Пловдив се е разминало на косъм с шофьора, карал в н...
09:44 / 19.11.2025
Мащабна кампания започва в Пловдив
09:23 / 19.11.2025
Задържаха двама пловдивчани с фентанил
09:07 / 19.11.2025
В Пловдив и столицата е изключително активно търсенето на имоти, ...
09:02 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
Локо в Първа лига, сезон 2024/2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: