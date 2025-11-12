ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За Световния ден на двукрилите в Природонаучния музей - слушайте в "Цветовете на Пловдив"
Как точно ще бъде отбелязан този ден в Природонаучния музей и още непознати неща за така досадните, иначе, комари и мухи, ще чуем от Светлозара Казанджиева, постдокторант към Националния природонаучен музей при Българската академия на науките и уредник в РПНМ – Пловдив.
Ще ви разкажем и за един изключително благороден жест на дъщерята на Иван Гарелов към община Пловдив.
Ще ви поканим за пореден път и на една цветна изложба, която показва красотите на България.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 439
|предишна страница [ 1/74 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив губи услуга, подпомагаща уязвими семейства
13:36 / 12.11.2025
Кметът на Пловдив посреща първия полет от Братислава
13:18 / 12.11.2025
Двама работят, трима гледат: Спряха важен ремонт край Пловдив
12:43 / 12.11.2025
Пловдивчанин: Гаменщина, доста тъжно!
12:27 / 12.11.2025
Уволненият шеф на пловдивската митница иска да се връща
11:53 / 12.11.2025
"Черната перла" мина през Пловдив
11:47 / 12.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS