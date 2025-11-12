ИЗПРАТИ НОВИНА
За Световния ден на двукрилите в Природонаучния музей - слушайте в "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:58
© Фейсбук
Регионалният природонаучен музей отбелязва Световния ден на двукрилите (мухи и комари) със занимателен уикенд за деца, на 15 и 16 ноември (събота и неделя), с образователна и креативна програма за деца. В инициативата ще вземат участие етномолози и други учени от Пловдив и София.

Как точно ще бъде отбелязан този ден в Природонаучния музей и още непознати неща за така досадните, иначе, комари и мухи, ще чуем от Светлозара Казанджиева, постдокторант към Националния природонаучен музей при Българската академия на науките и уредник в РПНМ – Пловдив.

Ще ви разкажем и за един изключително благороден жест на дъщерята на Иван Гарелов към община Пловдив.

Ще ви поканим за пореден път и на една цветна изложба, която показва красотите на България.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


