За Детската танцова школа към ФА "Тракия" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Детска танцова школа "Тракия" се създава, за да насърчи любовта към фолклорното изкуство още от най-ранна възраст през есента на 2011 година, по идея на директора на ФА "Тракия" проф. д-р Даниела Дженева.



Днес ще си говорим за магията, която мотивира децата да влязат все по-дълбоко в дебрите на необятната българска традиция и култура. На гости ни е Петя Доневска, ръководител на детската школа към Ансамбъл "Тракия" и артист към Ансамбъла.



Ще чуем още и вълнуващито слово на директора на Регионалния етнографски музей доц. д-р Ангел Янков, при откриването на Музея на "Светът на ютията" в Стария град Пловдив.



