ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
За Детската танцова школа към ФА "Тракия" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:39Коментари (0)201
©
Детска танцова школа "Тракия" се създава, за да насърчи любовта към фолклорното изкуство още от най-ранна възраст през есента на 2011 година, по идея на директора на ФА "Тракия" проф. д-р Даниела Дженева.

Днес ще си говорим за магията, която мотивира децата да влязат все по-дълбоко в дебрите на необятната българска традиция и култура. На гости ни е  Петя Доневска, ръководител на детската школа към Ансамбъл "Тракия" и артист към Ансамбъла.

Ще чуем още и вълнуващито слово на директора на Регионалния етнографски музей доц. д-р Ангел Янков, при откриването на Музея на "Светът на ютията" в Стария град Пловдив. 

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


Още по темата: общо новини по темата: 447
23.11.2025 »
20.11.2025 »
19.11.2025 »
18.11.2025 »
17.11.2025 »
16.11.2025 »
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът доволен от ремонта на "Рогошко шосе"
10:52 / 24.11.2025
Изненада! Математик пое транспорта на Пловдив
10:31 / 24.11.2025
Инспектират ремонта на "Рогошко шосе"
08:46 / 24.11.2025
Много сериозни глоби вкарват превозвачите в Пловдив в правия път
08:31 / 24.11.2025
Отпускат пари за депото в Шишманци
08:24 / 24.11.2025
Обещаха Пловдив да има околовръстно, подобно на софийското
08:10 / 24.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Трагедия с три жертви в Поповица
Поскъпване на хранителните продукти
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: