|За Детската танцова школа към ФА "Тракия" слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Днес ще си говорим за магията, която мотивира децата да влязат все по-дълбоко в дебрите на необятната българска традиция и култура. На гости ни е Петя Доневска, ръководител на детската школа към Ансамбъл "Тракия" и артист към Ансамбъла.
Ще чуем още и вълнуващито слово на директора на Регионалния етнографски музей доц. д-р Ангел Янков, при откриването на Музея на "Светът на ютията" в Стария град Пловдив.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
