|Ясни са резултатите от класирането за прием в детските заведения
За класирането бяха обявени общо 238 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 68. За първа възрастова група – за децата, родени през 2022 година, бяха обявени 53 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 37, за трета група 42 и за четвърта възрастова група – 38 свободни места.
Броят на класираните деца е 130 (68 в яслените групи, 21 в първа група, 23 във втора възрастова група, 17 в трета група и 1 дете в четвърта възрастова група).
За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 24.10.2025 г.
До края на 2025 г. са предвидени още три класирания, които са съответно на 4 ноември, 20 ноември и 9декември. При подаване на заявления за тях родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/.
