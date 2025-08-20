Възмездие застигна убиеца от "Столипиново"

© Пловдивският окръжен съд наложи най-тежката мярка задържане под стража на П. К., обвинен в умишленото убийство на съпругата си, по време на изнесено съдебно заседание в болнично заведение в Пловдив.



Срещу П. К. е повдигнато обвинение за това, че на 17.08.2025 г., в гр. Пловдив умишлено е умъртвил 37-годишната Д.К., негова съпруга, като деянието е извършено в условията на домашно насилие и по начин и със средства, опасни за живота на мнозина - чрез възпроизвеждане на изстрели с незаконно притежаван пистолет "Макаров“ със заличен сериен номер - престъпление по чл. 116, ал.1 т. 6 и т.6а вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.



Спрямо П.К. са повдигнати обвинения и за престъпления по чл. 339 ал.1 и по чл. 338 ал. 2 от Наказателния кодекс – за придобиване и държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие, без да има за това надлежно разрешение, както и за предоставяне на оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие на лице, ненавършило 18-годишна възраст



Обвиняемият П. К. е привлечен към наказателна отговорност за тежки умишлени престъпления, за които Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода.



Съдът прецени, че от събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият П. К. е извършил престъпленията, за които са му повдигнати обвинения.



Окръжен съд – Пловдив прие, че при мярка различна от задържане под стража съществува реална опасност от извършване на друго престъпление, с оглед високата степен на обществена опасност на извършеното деяние.



Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 28.08.2025 г. от 10.00 часа.