ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Възмездие застигна убиеца от "Столипиново"
Срещу П. К. е повдигнато обвинение за това, че на 17.08.2025 г., в гр. Пловдив умишлено е умъртвил 37-годишната Д.К., негова съпруга, като деянието е извършено в условията на домашно насилие и по начин и със средства, опасни за живота на мнозина - чрез възпроизвеждане на изстрели с незаконно притежаван пистолет "Макаров“ със заличен сериен номер - престъпление по чл. 116, ал.1 т. 6 и т.6а вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.
Спрямо П.К. са повдигнати обвинения и за престъпления по чл. 339 ал.1 и по чл. 338 ал. 2 от Наказателния кодекс – за придобиване и държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие, без да има за това надлежно разрешение, както и за предоставяне на оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие на лице, ненавършило 18-годишна възраст
Обвиняемият П. К. е привлечен към наказателна отговорност за тежки умишлени престъпления, за които Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода.
Съдът прецени, че от събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият П. К. е извършил престъпленията, за които са му повдигнати обвинения.
Окръжен съд – Пловдив прие, че при мярка различна от задържане под стража съществува реална опасност от извършване на друго престъпление, с оглед високата степен на обществена опасност на извършеното деяние.
Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 28.08.2025 г. от 10.00 часа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Рокада по върховете на ДАНС Пловдив
13:17 / 20.08.2025
Областният управител на Пловдив: Ще върнем децата в клас само ако...
12:14 / 20.08.2025
Борисов изхвърлил тротинетките на внуците си: Щях да съм виновен,...
11:44 / 20.08.2025
Разследващи жестокото убийство в Първомай: Извършителят не е дал ...
11:37 / 20.08.2025
17 училища в Пловдив и областта с нови директори
11:21 / 20.08.2025
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от врат...
10:20 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS