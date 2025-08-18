Семейна драма е в основата на убийството в Пловдив

© bTV Окръжна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършено умишлено убийство в Пловдив – престъпление по чл. 115 ал. 1 от Наказателния кодекс.



На 17 август 2025 г. на телефон 112 е бил подаден сигнал за това, че в квартал "Столипиново“ пред жилищен блок е била простреляна в областна на гърдите 37-годишна жена, а извършителят на деянието – П.К., на 44 г., се е самопрострелял.



На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които констатирали, че пострадалата е починала от нараняванията си. П.К. е бил откаран в болницата, където е настанен за лечение и се намира под охрана.



П.К. и пострадалата живеели заедно и имали деца, но преди време се разделили. Според събраните до момента доказателства П.К. е настоявал тя отново да се върне при него в общото им жилище, но жената отказвала. По делото е установено, че П.К. прострелял жената два пъти в областта на гърдите, след което направил опит да се самоубие с незаконно притежаван пистолет "Макаров“ със заличени номера, закупен преди няколко години от неустановен продавач.



По делото се извършват процесуално – следствени действия - разпити на свидетели, назначени са експертизи и други. Предстои на П.К. да му бъде повдигнато обвинение за извършено умишлено убийство, както и да се преценят мерките за процесуална принуда с оглед на здравословното му състояние.