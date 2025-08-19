ИЗПРАТИ НОВИНА
Убиецът от Пловдив взел пистолета от дрехите на сина си и с два куршума застрелял жена си пред детето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14
©
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 44-годишен мъж за извършено убийство в условията на домашно насилие, държане на незаконно оръжие и боеприпаси и предоставянето им на дете. Окръжна прокуратура-Пловдив повдигна три обвинения спрямо П.К., на 44 г.

Първото обвинение спрямо П.К. е за това, че на 17.08.2025 г., в гр. Пловдив, умишлено е умъртвил 37-годишната Д.К., негова съпруга, като деянието е извършено в условията на домашно насилие и по начин и със средства, опасни за живота на мнозина - чрез възпроизвеждане на изстрели с незаконно притежаван пистолет "Макаров“ със заличен сериен номер - престъпление по чл. 116, т. 6, вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

П.К. е обвинен и за това, че на 17.08.2025 г. в гр. Пловдив, е предоставил оръжие - пистолет "Макаров“ със заличен сериен номер и с 8 броя боеприпаси в него, на лице, ненавършило 18-годишна възраст – 11-годишно дете, негов син (престъпление по чл. 338 ал. 2 от Наказателния кодекс).

Спрямо П.К. е повдигнато и обвинение и за това, че е придобил и държал огнестрелно оръжие - пистолет "Макаров“, и 8 броя боеприпаси за него, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл. 339, ал.1 от Наказателния кодекс.

По делото е установено, че на 17 август 2025 г., в гр. Пловдив, П.К. отишъл пред жилищен блок в квартал "Столипиново“, където живеели родителите на съпругата му. Тя се била преместила при тях, след като двамата се разделили. На мястото се намирал и 11-годишният им син. Малко преди това П.К. предоставил на детето незаконния си пистолет "Макаров“ с 8 боеприпаси за него. Момчето поставило оръжието в дрехите си.

П.К. изчакал съпругата му да се върне от работа.  При пристигането й между тях възникнал конфликт заради това, че тя била напуснала семейното жилище. Жената отказала да се върне при съпруга си. Поради тази причина П.К. се ядосал, взел пистолета от дрехите на сина си и прострелял два пъти Д.К., която починала от кръвозагуба. След това П.К. се самопрострелял в областта на корема. Той бил откаран в болница, където е настанен за лечение, опериран е и е без опасност за живота. Там се намира под охрана.

Към настоящия момент обвиняемият П.К. е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжна прокуратура-Пловдив. Предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.


