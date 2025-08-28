В Пловдив изписаха от болницата жестокия убиец

© Джемко, който застреля жена си Даниела пред 11-годишното им дете на улица в Пловдив, а след това простреля и себе си, отказа да присъства на заседанието в Апелативния съд – Пловдив, където днес бе разгледана мярката му за неотклонение, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Той е подал декларация, с която заявява, че няма да се яви, а в момента се намира в болнично заведение, където бе настанен веднага след убийството, за което е обвинен.



Защитата му настоя за изменение на мярката в "парична гаранция“ или "домашен арест“, като аргументира искането със сериозното му здравословно състояние. Според адвокат Чингарова Джемко е практически неподвижен и в тежко емоционално състояние, което прави невъзможен престоя му в следствения арест. Тя подчерта, че според медицинска експертиза той се нуждае от специализирани грижи, които арестните помещения не могат да осигурят.



"Изписан е от УМБАЛ "Св. Георги" вчера и е приведен в следствения арест. Там няма условия да се грижат за него, а лекарите са казали, че трябват сериозни грижи.



Този обвиняем трябва да бъде жив и в състояние да понесе отговорността си. Домашен арест с електронно проследяване би бил адекватен вариант“, посочи адвокатът му.



Прокуратурата обаче възрази и заяви, че макар част от доводите на защитата да са основателни, Джемко може да получи необходимото лечение в затворническа болница или медицински лазарет, където ще е под постоянен надзор. Според обвинението съществува реална опасност той да извърши ново престъпление.



Апелативният съд потвърди първоинстанционното решение на Окръжния съд и остави Джемко за постоянно в ареста. Магистратите се мотивираха с тежестта на обвиненията срещу него:убийство, даване на на 11-годишно дете огнестрелно оръжие и притежание оръжие без разрешително.



По време на процеса стана ясно, че огнестрелното оръжие, с което са извършени престъпленията, е закупено нелегално от Джемко по време на пандемията от роми от Чирпан. Той е давал оръжие на два пъти на детето , което съдът отчете като показател за високата обществена опасност.



Решението на Апелативния съд е окончателно.