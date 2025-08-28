ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив изписаха от болницата жестокия убиец
Той е подал декларация, с която заявява, че няма да се яви, а в момента се намира в болнично заведение, където бе настанен веднага след убийството, за което е обвинен.
Защитата му настоя за изменение на мярката в "парична гаранция“ или "домашен арест“, като аргументира искането със сериозното му здравословно състояние. Според адвокат Чингарова Джемко е практически неподвижен и в тежко емоционално състояние, което прави невъзможен престоя му в следствения арест. Тя подчерта, че според медицинска експертиза той се нуждае от специализирани грижи, които арестните помещения не могат да осигурят.
"Изписан е от УМБАЛ "Св. Георги" вчера и е приведен в следствения арест. Там няма условия да се грижат за него, а лекарите са казали, че трябват сериозни грижи.
Този обвиняем трябва да бъде жив и в състояние да понесе отговорността си. Домашен арест с електронно проследяване би бил адекватен вариант“, посочи адвокатът му.
Прокуратурата обаче възрази и заяви, че макар част от доводите на защитата да са основателни, Джемко може да получи необходимото лечение в затворническа болница или медицински лазарет, където ще е под постоянен надзор. Според обвинението съществува реална опасност той да извърши ново престъпление.
Апелативният съд потвърди първоинстанционното решение на Окръжния съд и остави Джемко за постоянно в ареста. Магистратите се мотивираха с тежестта на обвиненията срещу него:убийство, даване на на 11-годишно дете огнестрелно оръжие и притежание оръжие без разрешително.
По време на процеса стана ясно, че огнестрелното оръжие, с което са извършени престъпленията, е закупено нелегално от Джемко по време на пандемията от роми от Чирпан. Той е давал оръжие на два пъти на детето , което съдът отчете като показател за високата обществена опасност.
Решението на Апелативния съд е окончателно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Труп на млада жена е открит в Пловдив
21:49 / 28.08.2025
Жалко! Селяндурският манталитет постепенно превзема Пловдив!
21:27 / 28.08.2025
Кметът на Пловдив: Възхитително, честно!
20:37 / 28.08.2025
Голям резил за дама на оживен булевард в Пловдив в 18:30 часа, пр...
19:06 / 28.08.2025
Съветник към Иван Стоянов: Оставка! Бивши секретарки днес стават ...
15:47 / 28.08.2025
Пловдивчанин: По-лесно е да оставиш мизерия и да чакаш някой друг...
15:00 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS