Въвеждането на "бял билет" ще е безплатно за пътниците в градския транспорт, но не и за пловдивчани
Автор: Данислава Вълкова 14:45Коментари (1)1075
©
До 27 февруари пловдивчани ще имат възможност да кажат дали одобряват въвеждането на така наречения “бял билет" в градския транспорт на Пловдив, информира Plovdiv24.bg.

По предложение на групата общински съветници от ПП/ДБ е направен проект за промяна на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии.

Въвеждането на “бял билет" е за дните, когато замърсяванията във въздуха превишават нормите и е начин за стимулиране хората да използват градския транспорт и да слязат от автомобилите си. Проблемът е основно в есенно-зимния период, когато поради липса на листа, дърветата не могат да пречистват въздуха чрез процеса на фотосинтеза. 

Според официалните данни основен принос за по-мръсния въздух имат битовото отопление, метеорологичните условия и автомобилният трафик. 

Билетът обаче ще е безплатен за пътниците, но това не отменя компенсациите за фирмата превозвач, която не е общинска, а частна. Това означава, че от джоба на всички пловдивчани ще трябва да се компенсират направените разходи за заплати, гориво и амортизация. Ето защо в проекта за промяна е записано, че: Прилагането на мярката ще изисква компенсиране на превозвачите за пропуснати приходи, като ефектът е ограничен във времето и предвидим. Максималната очаквана компенсация следва да се изчисли на базата на данни за продажби на билети в обществения транспорт на ден за последната календарна година и да се умножи по 30 дни, който е максималният брой дни с превишавания, който една община следва да допусне на територията си.  

Мярката е по подобие на Столична община чрез въвеждането на т.нар. "Зелен билет“. Според общинските съветници, вносители на предложението, ще се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух на гр. Пловдив; повишаване на пътникопотока в обществения транспорт; дългосрочно формиране на устойчиви транспортни навици.

В ръцете на кмета ще са условията, редът и продължителността на прилагане на "Белия билет“, защото въвеждането ще става с негова заповед.

При дни с прогнозирано или отчетено превишаване на нормите за качество на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив ще се въвежда режим на безплатно пътуване с обществения градски транспорт. В тези дни всички пътници имат право на безплатно пътуване по всички линии на обществения градски транспорт, без заплащане на превозен документ. 

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: obs@plovdiv.bg  или в деловодството на Общински съвет - Пловдив на ул. "Авксентий Велешки" № 20, ет. 3, стая 206.


Поредните лайнА.няма нищо безплатно дори и да дишаш мръсен въздух после се заплаща в болницата
