ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Въвеждането на "бял билет" ще е безплатно за пътниците в градския транспорт, но не и за пловдивчани
По предложение на групата общински съветници от ПП/ДБ е направен проект за промяна на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии.
Въвеждането на “бял билет" е за дните, когато замърсяванията във въздуха превишават нормите и е начин за стимулиране хората да използват градския транспорт и да слязат от автомобилите си. Проблемът е основно в есенно-зимния период, когато поради липса на листа, дърветата не могат да пречистват въздуха чрез процеса на фотосинтеза.
Според официалните данни основен принос за по-мръсния въздух имат битовото отопление, метеорологичните условия и автомобилният трафик.
Билетът обаче ще е безплатен за пътниците, но това не отменя компенсациите за фирмата превозвач, която не е общинска, а частна. Това означава, че от джоба на всички пловдивчани ще трябва да се компенсират направените разходи за заплати, гориво и амортизация. Ето защо в проекта за промяна е записано, че: Прилагането на мярката ще изисква компенсиране на превозвачите за пропуснати приходи, като ефектът е ограничен във времето и предвидим. Максималната очаквана компенсация следва да се изчисли на базата на данни за продажби на билети в обществения транспорт на ден за последната календарна година и да се умножи по 30 дни, който е максималният брой дни с превишавания, който една община следва да допусне на територията си.
Мярката е по подобие на Столична община чрез въвеждането на т.нар. "Зелен билет“. Според общинските съветници, вносители на предложението, ще се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух на гр. Пловдив; повишаване на пътникопотока в обществения транспорт; дългосрочно формиране на устойчиви транспортни навици.
В ръцете на кмета ще са условията, редът и продължителността на прилагане на "Белия билет“, защото въвеждането ще става с негова заповед.
При дни с прогнозирано или отчетено превишаване на нормите за качество на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив ще се въвежда режим на безплатно пътуване с обществения градски транспорт. В тези дни всички пътници имат право на безплатно пътуване по всички линии на обществения градски транспорт, без заплащане на превозен документ.
Заинтересованите лица могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: obs@plovdiv.bg или в деловодството на Общински съвет - Пловдив на ул. "Авксентий Велешки" № 20, ет. 3, стая 206.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 492
|предишна страница [ 1/82 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 6 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Глас на пловдивчанин: Стана нападение в градския транспорт
15:20 / 31.01.2026
Три фирми в битка за преобразяване на жилищен блок в Пловдив
15:09 / 31.01.2026
Общинският съветник Слави Георгиев с подкаст за "Истината за Плов...
12:13 / 31.01.2026
Община Пловдив подготвя търг за магазини на две емблематични мест...
08:41 / 31.01.2026
Консорциум и обединение на фирми в надпревара за видеоконтрола в ...
08:31 / 31.01.2026
Две популярни заведения за хапване на Главната затвориха врати
17:31 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS