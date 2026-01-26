Предложиха безплатен транспорт в Пловдив при мръсен въздух

© Plovdiv24.bg Безплатно пътуване с градския транспорт в дните, когато въздухът е най-мръсен, да бъде въведено в Пловдив предлагат общинските съветници на "Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ). Проектът вече е внесен в общинската администрация и предстои публикуването му на сайта на местната управа за обществено обсъждане.



Мярката, наречена "бял билет“, ще се задейства при прогноза или реално замърсяване над допустимите норми – например при повишени нива на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид или азотен диоксид. В тези дни всички пътници ще могат да пътуват безплатно с автобусите в града.



Според съветниците, които стоят зад предложението, Пловдив диша мръсен въздух твърде често и твърде дълго, а досега не са прилагани реални и категорични действия за ограничаване на вредните емисии от автомобилния трафик.



"Това е мярка, която дава възможност на хората да изберат автобуса, вместо колата – без забрани, без наказания. Чист въздух не се постига със закъснели коментари, а с конкретни действия“, казват вносителите.



Проектът е подписан от деветимата съветници от групата на ПП–ДБ в Общинския съвет. Те са категорични, че подобна мярка е не просто навременна, а жизненоважна, особено през есенно-зимния сезон, когато стойностите на вредните частици във въздуха в града редовно надвишават нормите.



Очаква се разходите на община Пловдив за въвеждане на "белия“ билет да бъдат ограничени и прогнозируеми – свързани единствено с компенсиране на автобусните превозвачи за пропуснати приходи от билети. Според оценката, приложена към предложения от тях проект, само за 2020 г. икономическите щети за Пловдив, свързани със замърсяване на въздуха са огромни. На този фон разходите за "Бял билет“ са символични, заявяват вносителите.



Механизмът ще се задейства от кмета със заповед – на база на измервания и прогнози;



• Ще се информира обществеността чрез сайтовете и каналите на общината



• Не се изискват нови администрации или допълнителни разходи за контрол



След като бъде публикуван на сайта на Община Пловдив проектът ще е отворен за становища от граждани и организации в срок от 30 дни.



"Наясно сме, че това няма да реши всички проблеми с въздуха. Но е стъпка в правилната посока – конкретна, приложима и без излишни усложнения. В София вече има въведена подобна мярка и положителните резултати вече са налице. Гражданите на Пловдив заслужават същото подобрение.“, категорични са съветниците от ПП–ДБ.