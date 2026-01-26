ИЗПРАТИ НОВИНА
Предложиха безплатен транспорт в Пловдив при мръсен въздух
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:43
© Plovdiv24.bg
Безплатно пътуване с градския транспорт в дните, когато въздухът е най-мръсен, да бъде въведено в Пловдив предлагат общинските съветници на "Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ). Проектът вече е внесен в общинската администрация и предстои публикуването му на сайта на местната управа за обществено обсъждане.

Мярката, наречена "бял билет“, ще се задейства при прогноза или реално замърсяване над допустимите норми – например при повишени нива на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид или азотен диоксид. В тези дни всички пътници ще могат да пътуват безплатно с автобусите в града.

Според съветниците, които стоят зад предложението, Пловдив диша мръсен въздух твърде често и твърде дълго, а досега не са прилагани реални и категорични действия за ограничаване на вредните емисии от автомобилния трафик.

"Това е мярка, която дава възможност на хората да изберат автобуса, вместо колата – без забрани, без наказания. Чист въздух не се постига със закъснели коментари, а с конкретни действия“, казват вносителите.

Проектът е подписан от деветимата съветници от групата на ПП–ДБ в Общинския съвет. Те са категорични, че подобна мярка е не просто навременна, а жизненоважна, особено през есенно-зимния сезон, когато стойностите на вредните частици във въздуха в града редовно надвишават нормите.

Очаква се разходите на община Пловдив за въвеждане на "белия“ билет да бъдат ограничени и прогнозируеми – свързани единствено с компенсиране на автобусните превозвачи за пропуснати приходи от билети. Според оценката, приложена към предложения от тях проект, само за 2020 г. икономическите щети за Пловдив, свързани със замърсяване на въздуха са огромни. На този фон разходите за "Бял билет“ са символични, заявяват вносителите.

Механизмът ще се задейства от кмета със заповед – на база на измервания и прогнози;

• Ще се информира обществеността чрез сайтовете и каналите на общината

• Не се изискват нови администрации или допълнителни разходи за контрол 

След като бъде публикуван на сайта на Община Пловдив проектът ще е отворен за становища от граждани и организации в срок от 30 дни.

"Наясно сме, че това няма да реши всички проблеми с въздуха. Но е стъпка в правилната посока – конкретна, приложима и без излишни усложнения. В София вече има въведена подобна мярка и положителните резултати вече са налице. Гражданите на Пловдив заслужават същото подобрение.“, категорични са съветниците от ПП–ДБ.


19.01.2026 Какво диша Пловдив? Защо чистият въздух е повече от необходимост за съвременния град
15.01.2026 Обезпокоителен брой превишения на нормите за чистота на въздуха в Пловдив
14.01.2026 Спряха поръчката за слагане на камери за зоните с ниски емисии в Пловдив
01.01.2026 Обратното броене за старите трошки в центъра на Пловдив започна
19.12.2025 Иван Стоянов: Въздухът, който се пренася в Пловдив от другите населени места, също е фактор за замърсяването
19.12.2025 Мръсен въздух в Пловдив
...да защото проблема са .50 евро. А не това че не знаеш кога ще мине автобус, дали шофьора ще е на кеф да спре на спирката или ще се задоволи само да те напсува на влизане "що си се скрил в спирката като плъх бе!" преди да ти продаде билетче 5та употреба... В Пловдив Градски Транспорт няма!!!
Очаквам контра-предложение от управляващите като направят синята зона двойно в дните със замърсен въздух.
Природонаучният музей в Пловдив затваря
08:00 / 26.01.2026
08:00 / 26.01.2026
Фондацията на Лазар Радков със специално място в Пловдив за благо...
19:40 / 25.01.2026
19:40 / 25.01.2026
За първи път в историята. Пловдив се подготвя за едно от най-клас...
19:30 / 25.01.2026
19:30 / 25.01.2026
Нови структурни промени: Махат щатове в пловдивски общински предп...
19:25 / 25.01.2026
19:25 / 25.01.2026
Емблема на Стария Пловдив отива отново под наем
14:28 / 25.01.2026
14:28 / 25.01.2026
Кметът на "Западен" показа изключително грозна постъпка на баща п...
14:04 / 25.01.2026
14:04 / 25.01.2026

