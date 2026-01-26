ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Предложиха безплатен транспорт в Пловдив при мръсен въздух
Мярката, наречена "бял билет“, ще се задейства при прогноза или реално замърсяване над допустимите норми – например при повишени нива на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид или азотен диоксид. В тези дни всички пътници ще могат да пътуват безплатно с автобусите в града.
Според съветниците, които стоят зад предложението, Пловдив диша мръсен въздух твърде често и твърде дълго, а досега не са прилагани реални и категорични действия за ограничаване на вредните емисии от автомобилния трафик.
"Това е мярка, която дава възможност на хората да изберат автобуса, вместо колата – без забрани, без наказания. Чист въздух не се постига със закъснели коментари, а с конкретни действия“, казват вносителите.
Проектът е подписан от деветимата съветници от групата на ПП–ДБ в Общинския съвет. Те са категорични, че подобна мярка е не просто навременна, а жизненоважна, особено през есенно-зимния сезон, когато стойностите на вредните частици във въздуха в града редовно надвишават нормите.
Очаква се разходите на община Пловдив за въвеждане на "белия“ билет да бъдат ограничени и прогнозируеми – свързани единствено с компенсиране на автобусните превозвачи за пропуснати приходи от билети. Според оценката, приложена към предложения от тях проект, само за 2020 г. икономическите щети за Пловдив, свързани със замърсяване на въздуха са огромни. На този фон разходите за "Бял билет“ са символични, заявяват вносителите.
Механизмът ще се задейства от кмета със заповед – на база на измервания и прогнози;
• Ще се информира обществеността чрез сайтовете и каналите на общината
• Не се изискват нови администрации или допълнителни разходи за контрол
След като бъде публикуван на сайта на Община Пловдив проектът ще е отворен за становища от граждани и организации в срок от 30 дни.
"Наясно сме, че това няма да реши всички проблеми с въздуха. Но е стъпка в правилната посока – конкретна, приложима и без излишни усложнения. В София вече има въведена подобна мярка и положителните резултати вече са налице. Гражданите на Пловдив заслужават същото подобрение.“, категорични са съветниците от ПП–ДБ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 490
|предишна страница [ 1/82 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 54 мин.
0
преди 1 ч. и 4 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Природонаучният музей в Пловдив затваря
08:00 / 26.01.2026
Фондацията на Лазар Радков със специално място в Пловдив за благо...
19:40 / 25.01.2026
За първи път в историята. Пловдив се подготвя за едно от най-клас...
19:30 / 25.01.2026
Нови структурни промени: Махат щатове в пловдивски общински предп...
19:25 / 25.01.2026
Емблема на Стария Пловдив отива отново под наем
14:28 / 25.01.2026
Кметът на "Западен" показа изключително грозна постъпка на баща п...
14:04 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
10:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS