Временна организация на движение по бул."Васил Априлов" от днес

© Plovdiv24.bg Въвежда се временна организация на движение по западното платно на бул. "Васил Априлов“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



Заради реконструкцията на източното платно на пътната артерия в участъка от бул. "Шести септември“ до бул. "Марица юг“ се спира движението към подхода за слизане от бул. "Васил Априлов“ - запад към бул. "Марица юг“.



Временната организация на движение е в сила от днес, 13.08.2025 г., до 15.09.2025 г.