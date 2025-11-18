© Plovdiv24.bg виж галерията Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да съобщи за нередност, която възпрепятства свободното преминаване на пешеходци, велосипедисти и майки с детски колички. Даваме думата на жената сега:



Това е редовна гледка на бул. "Хаджи Димитър" (в непосредствена близост спирката и ресторант "Далас"). Човекът е решил да си зарежда колата с ток от вкъщи, запушва единствения маршрут-рампа, по която могат да се придвижват хора с детски колички, инвалидни колички и с колелета.



В наглостта си дори е сложил конус с надпис: "Не пипай! Има видеонаблюдение!". Това е единствената връзка, водеща от булеварда към ОУ "Елин Пелин", ДГ Рая, ресторант "Далас" и къщите зад спирката.



С уважение,



жителката от квартала - майка и велосипедистка