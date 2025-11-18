ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Водач реши да си зарежда колата с ток от вкъщи, запуши улица и сложи заплашителен надпис
Това е редовна гледка на бул. "Хаджи Димитър" (в непосредствена близост спирката и ресторант "Далас"). Човекът е решил да си зарежда колата с ток от вкъщи, запушва единствения маршрут-рампа, по която могат да се придвижват хора с детски колички, инвалидни колички и с колелета.
В наглостта си дори е сложил конус с надпис: "Не пипай! Има видеонаблюдение!". Това е единствената връзка, водеща от булеварда към ОУ "Елин Пелин", ДГ Рая, ресторант "Далас" и къщите зад спирката.
С уважение,
жителката от квартала - майка и велосипедистка
|Още по темата:
|общо новини по темата: 112
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 23 мин.
+2
преди 1 ч. и 27 мин.
-2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Павилион за продажба на вестници изгоря в Пловдив
22:59 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Сблъсък в мъгливия Пловдив!
21:41 / 17.11.2025
Крадец, прониквал в жилища, е арестуван в Пловдив
20:28 / 17.11.2025
Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото...
18:20 / 17.11.2025
Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома
17:11 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS